Renault accueille Geely au Brésil

Le groupe Renault signe un partenariat avec Geely pour proposer des véhicules électriques sur le marché brésilien. Une alliance qui se concrétisera industriellement et commercialement via la filiale du constructeur français Renault do Brasil.

L’électrification des véhicules ne doit pas être l’apanage de l'hémisphère Nord. Le groupe Renault et Geely signent à nouveau un accord-cadre pour une coopération stratégique dans l’objectif de produire et de commercialiser des véhicules électriques au Brésil. Le constructeur chinois va ainsi devenir l’actionnaire minoritaire de la filiale de la marque au losange : Renault do Brasil.

"Renault Group et Geely ont déjà parcouru un long chemin ensemble : nous avons lancé avec succès une coentreprise en Corée et, avec Horse, nous avons créé un leader mondial dans la technologie des moteurs et transmissions, précise Luca de Meo, directeur général de Renault. Ce partenariat au Brésil va nous permettre de renforcer notre empreinte industrielle dans l’État du Paraná et de renforcer la position de la marque Renault sur ce marché clé."

Un partenariat industriel et commercial

Cette collaboration devrait permettre au constructeur chinois d'accéder aux ressources de production et de points de vente de la filiale de Renault au Brésil. Ainsi, Geely pourra bénéficier des sites industriels Ayrton Senna de Renault Group à São José dos Pinhais, Paraná, afin d’y produire les nouveaux véhicules de la marque chinoise et de Renault.

De son côté, Renault do Brasil distribuera le portefeuille de véhicules électriques de Geely en Amérique du Sud. "Geely profitera de l'expertise commerciale de Renault, accélérant l’expansion des activités du groupe au Brésil, principal marché automobile d’Amérique du Sud", précise le constructeur français dans son communiqué.

Ce nouveau partenariat devrait permettre aux groupes Renault et Geely de renforcer l’expansion mondiale de leurs marques respectives et de devenir des acteurs importants au Brésil. Un marché qui représente 44 % des ventes de véhicules en Amérique latine. Toutefois, le projet doit encore être validé via la signature d’un accord définitif et l’approbation des autorités réglementaires du pays.