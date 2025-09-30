Chery France accueille Thomas Chrétien dans ses équipes

Publié le 30 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le groupe Chery nomme Thomas Chrétien au poste de directeur du branding, du marketing et de la communication d’Omoda et de Jaecoo France. Il aura pour mission de gérer l'image de ces deux marques dont le lancement sur le marché français est prévu au premier semestre 2026.

Thomas Chretien est le nouveau directeur du branding, du marketing et de la communication d’Omoda et de Jaecoo France. ©DR

Omoda et Jaecoo continuent de structurer leur direction à l’approche de leur lancement en France prévu pour le premier semestre 2026. Après les récentes nominations d’Antoine Roussel et de Guillaume Cohen, respectivement en tant que directeur commercial et responsable des ventes BtoB, c’est désormais au tour de Thomas Chrétien de rejoindre les équipes de Chery France. Chery France structure sa direction commerciale Il est en effet nommé directeur du branding, du marketing et de la communication d’Omoda et de Jaecoo France. Après avoir notamment contribué à l’arrivée de VinFast en Europe, Thomas Chrétien aura donc pour nouvelle mission de valoriser l'image de ces deux marques du groupe Chery avant leur lancement sur le marché français. D’autres nominations devraient également suivre prochainement. "Rejoindre un acteur reconnu, établi dans le monde entier et engagé dans la démocratisation de l’électrification est une décision particulièrement significative pour moi : nous devons continuer à repousser les limites pour permettre à davantage de personnes de passer à une mobilité plus propre, grâce à des voitures électrifiées de haute qualité et de haute technologie, mais accessibles. Il est temps d’accélérer", a réagi sur LinkedIn le principal intéressé en réaction à sa nomination. 20 ans d’expérience dans l’automobile Diplômé de l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers (Essca) en 2001, Thomas Chrétien a fait ses gammes chez Ford France entre 2005 et 2008, avant de rejoindre Fiat. Au sein de la filiale tricolore du groupe italien, il a notamment assuré le marketing produit de la marque Alfa Romeo. Thomas Chrétien est aussi connu pour avoir passé plus de huit ans dans les rangs de Nissan. Entré chez Nissan West Europe en qualité de spécialiste du marketing produit où il œuvrera notamment au service des véhicules sportifs puis électriques. Devenu directeur de la gamme électrique dans l’Hexagone en 2017, il prend par la suite la direction marketing du Nissan Ariya pour l’Europe. Opération séduction de Chery en France En 2021, Thomas Chrétien rejoint VinFast pour superviser les lancements de la marque vietnamienne en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Deux ans plus tard, il est nommé directeur marketing, communication et communauté de Nio France, avant de gravir les échelons pour occuper le même poste à l’échelle européenne.

