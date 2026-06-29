Marché français : vers un trou d'air en juin 2026 ?

Au mois de juin 2025, avec 20 jours ouvrés, 169 506 véhicules avaient été immatriculés. Cette année, après 20 jours (dimanche 28 juin au soir), AAA Data n'en comptabilise que 146 862.

Mais il reste encore deux jours pour enregistrer des immatriculations dans ce mois de juin 2026 qui totalise 22 jours ouvrés. Les chiffres mensuels arriveront donc le 1er juillet, mercredi matin.

Il sera intéressant de s'arrêter sur les canaux de vente pour voir si certains ont "bourré les urnes".

Stellantis à -32,6 %

En attendant, à deux jours du clap de fin, Stellantis est proche de la déroute avec -32,6 %. Le groupe totalise 28 202 immatriculations, contre 41 820 un an plus tôt. De quoi voir passer la part de marché de 24,67 % à 19,2 %.

À part Fiat (+28 %) et Lancia (+13,3 %), les autres marques plongent : -50,7 % pour Jeep, -38,5 % pour Alfa Romeo, -36,3 % pour Peugeot, -35,2 % pour Citroën et -26,5 % pour Opel.

Renault à -19,4 %

Le groupe Renault fait mieux que son concurrent avec -19,4 % sur les 20 premiers jours du mois de juin, avec 40 138 immatriculations (49 767 en juin 2025).

De quoi afficher une part de marché provisoire de 27,3 %, contre 29,36 % un an plus tôt.

La marque Renault perd 21,9 % alors que Dacia recule de 19,3 %. Seule Alpine est positive avec des immatriculations qui ont plus que doublé (+116 %) pour atteindre 1 331 unités.

Les chinois restent en croissance

Parmi les grandes marques, Toyota est celle qui s'en sort le mieux jusqu'ici avec un repli de 3,1 % et 6 578 unités. La marque Volkswagen plonge de 25,4 %.

Les croissances sont donc rares chez les constructeurs "traditionnels" mais notons les remontées de Kia (+9,9 %), de Tesla (+100,5 %), de Mini (+1,85 %) ou de Suzuki (+1 %).

Malgré cette tendance globale assez mauvaise, les marques chinoises restent bien orientées à deux jours de la clôture.

MG progresse de 80,6 % (4 332 unités), BYD de 305,2 % (4 097), Leapmotor de 190,5 % (706) et XPeng de 88,2 % (736).

Retrouvez l'ensemble des chiffres du mois de juin et ceux du premier semestre 2026 dans notre Data Center dès mercredi 1er juillet 2026 au matin.