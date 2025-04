Groupe Sellens : des Antilles à la Méditerranée

"L’union fait la force". Une maxime que le groupe de distribution Sellens a fait sienne. En septembre dernier, sous cette nou­velle appellation, les enseignes JPV, Riviera Car Center et Station 7 se sont regroupées pour ne former qu’une seule entité. "Nous voulions faire d’une somme de so­ciétés un seul et unique groupe dans le but de créer des synergies, de mutualiser les bonnes pra­tiques de chaque entreprise et de fluidifier les discussions avec les constructeurs", présente Laurent Guerin, directeur gé­néral de Sellens.

Et d’expliquer : "Avec trois entités différentes, nous diluions notre force auprès de partenaires et fournisseurs. En les regroupant, nous ramenons de l’organisation et renforçons nos postes transverses comme les res­sources humaines, l’informatique ou le financement, le tout sans sup­pression d’emplois." Un dernier point sur lequel insiste Laurent Guerin : "Nous restons une affaire familiale qui s’appuie sur le middle management."

Deuxième distributeur aux Antilles

Car derrière Sellens, se cache un acteur très important de la distri­bution automobile dont le siège est à plus de 6 000 km et à 5 h de dé­calage horaire des nouveaux bureaux du groupe, installés à Toulon (83).

La nouvelle entité est, en effet, une des filiales du groupe Aubéry, une importante entreprise mar­tiniquaise qui est présente depuis le milieu du XXe siècle dans trois domaines : l’agriculture avec l’ex­ploitation de la banane, l’agroa­limentaire avec des activités de boulangerie industrielle et la dis­tribution automobile. "Dans cette activité, le groupe a commencé dans les années 1950 en tant qu’importa­teur Fiat dans les Antilles", indique Stéphane Julienne, directeur gé­néral de Riviera Car Center.

Au fil des décennies, il se développera dans l’automobile ; il représentera les marques Ford, Peugeot, Opel, Mazda, Nissan, Skoda, Suzuki et Hyundai et s’implantera également en Guadeloupe (971). Aux Antilles, il est aujourd’hui le deuxième dis­tributeur automobile et outre les deux départements cités, il est aussi présent à Saint‑Barthélemy (977).

Mais c’est en 2005 que le groupe décide de s’implanter en métro­pole. "Une opportunité, explique Stéphane Julienne. Le groupe était déjà distributeur Hyundai en Mar­tinique (972) et souhaitait se déve­lopper. Les concessions de Nice et du Cannet (06) étaient à vendre, le constructeur l’a orienté vers cette acquisition." C’est d’ailleurs à cette époque que Stéphane Ju­lienne rejoint le groupe. Cette re­prise sera la première pierre d’un édifice qui ne cesse de s’accroître avec la dernière acquisition en date, l’intégration de la concession Toyota de Gap (05).

En 2007, le groupe JPV, les initiales de l’ancien propriétaire, Jean‑Pierre Vissu­zaine, un important distributeur des marques du groupe BMW dans le Var (83), qui détenait également les panneaux Toyota, Lexus et Kia, tombe dans l’escarcelle du Marti­niquais.

Cette acquisition lui per­met aussi de se lancer dans la moto puisque JPV disposait déjà dans son portefeuille de BMW Motor­rad et de Honda Motorcycles, sans oublier un magasin d’accessoires Maxxess. À cette époque, Laurent Guerin était directeur général du groupe JPV.

Développement le long de la Méditerranée

Les années passent et les achats s’accumulent, mais en s’appuyant toujours sur une logique géogra­phique. Le groupe Aubéry se dé­veloppe le long de la Méditerranée et renforce ses engagements auprès des marques avec lesquelles il tra­vaille déjà.

C’est ainsi que Station 7, une adresse historique pour BMW à Marseille (13), rejoint le groupe. Mais contrairement à ce qui se passe dans le cas de rachats, la nouvelle acquisition reste indépendante de JPV qui l’est tout autant de Riviera Car Center.

Au fil des années, le groupe se ren­force dans la moto avec notam­ment le rachat de BMW Motorrad à Marseille auprès du groupe Bruschet en 2022. L’année 2024 sera également riche en reprises. Cela commence par le groupe Sodac qui distribue Kia dans l’Hé­rault (34), sur les sites de Montpel­lier, Sète et Béziers et, comme évo­qué plus haut, Toyota à Gap, ce point de vente rejoignant les concessions de la marque dans les Alpes‑de‑Haute‑Provence (04) ac­quises il y a quelques années.

"Nous ne sommes pas sur une stra­tégie de développement à tout va, explique Laurent Guerin. Mais l’or­ganisation que nous avons mise en place, à savoir le regroupement de nos entités en métropole sous une même enseigne, nous permet d’être réactifs et opérationnels pour saisir les opportunités avec une ap­proche très humaine." Ainsi, à titre d’exemple, Stéphane Balagna, l’ancien propriétaire de la conces­sion de Gap, reste à la tête de son entreprise et s’occupe de la plaque des Alpes.

Profonde évolution

Cette multitude d’acquisitions, réa­lisées en vingt ans, a profondément modifié le visage du groupe. "Quand j’y suis entré, c’était trois frères qui géraient trois branches différentes et une constellation de PME/PMI, ainsi que des indépendants", se rappelle Stéphane Julienne. Mais au début des années 2020, les actionnaires ont décidé de le restructurer avec la nomination d’un directeur général, Julien Charlier, en 2022.

Ce dernier a dès lors été à l’initiative de cette stratégie de regroupement de toutes les entités automobiles du groupe en métropole sous une seule et unique bannière. Cette double culture, entre la métropole et les Antilles, est‑elle une force ? "Les activités automobiles entre les deux régions du monde sont bien séparées, ex­plique Laurent Guerin. Mais le fait que le groupe évolue dans plusieurs domaines permet d’échanger de bonnes pratiques dans le mana­gement."

Pour rappel, le groupe Aubéry, qui en plus des trois acti­vités citées, est également présent dans l’immobilier et le numérique dans les Antilles, emploie près de 2 000 collaborateurs et annonce un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros.

Au-dessus des parts de marché

En métropole, le groupe Aubé­ry réalise un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros ; l’activité au­tomobile est donc un pilier impor­tant. "Pour vous donner une idée, le nombre de voitures immatriculées rien que dans le département des Alpes‑Maritimes est deux fois su­périeur à celui de la Martinique", souligne Stéphane Julienne.

Être sous une bannière commune ne veut pas dire pour autant faire disparaître les cultures d’entreprise de chaque entité. "Sellens nous permet de communiquer sous une même entité en amont auprès de nos partenaires, mais également auprès de nos clients, mais en tant qu’en­treprise familiale, nous souhaitons conserver cette proximité que nous avons avec nos collaborateurs", pré­sentent les dirigeants qui rappellent employer 850 personnes.

Cette proximité est un des éléments clés de la fidélité des clients et a pour conséquence de réduire fortement le turnover dans les concessions. Ainsi, le groupe Sellens affiche de très beaux résultats sur ses terri­toires.

"Dans les Alpes‑Maritimes, avec Kia et Hyundai, nous sommes bien au‑dessus de la part de marché nationale des deux marques, tient à souligner Stéphane Julienne. Avec Kia, nous représentons une pénétra­tion supérieure à 3 % et avec Hyun­dai, nous dépassons les 4 %. Quelle que soit la marque distribuée par Sellens, nous sommes toujours au‑dessus des parts nationales."