Cupra stoppe le contrat d'agent

La marque espagnole était la dernière du groupe Volkswagen à commercialiser ses véhicules électriques sous ce modèle de distribution. Mais, d'ici quelques semaines, le contrat d'agent sera définitivement enterré chez le constructeur allemand, sauf dans le cadre des ventes à société.

D'ici quelques semaines, Cupra abandonnera le contrat d'agent. ©Cupra

Cupra était encore la dernière marque du groupe Volkswagen à distribuer une partie de ses modèles, en l'occurrence sa gamme électrique, sous contrat d'agent. D'ici quelques semaines, la marque espagnole rejoindra donc les autres enseignes du constructeur allemand (Volkswagen, Audi, Seat et Skoda) qui ont mis fin à cette expérimentation. Depuis le 1er février 2025, la distribution est en effet revenue à un modèle classique pour les particuliers en France et dans d’autres pays européens.

Cupra n'a donné aucune justification sur l'arrêt de ce mode de distribution mais, comme pour les autres marques du groupe, cette décision fait probablement suite au constat d’une complexité excessive et de coûts élevés liés à la coexistence de deux modèles de vente dans un contexte de ralentissement du marché du véhicule électrique.

Un bilan décevant

En outre, le bilan du modèle d’agence s’est révélé au final très décevant : lourdeurs informatiques, coûts financiers imprévus et inadéquation entre production et demande. En revanche, cette période a permis de renforcer la reconnaissance du rôle essentiel des concessionnaires dans la relation client. En revanche, le groupe allemand conserve le modèle d'agent pour les ventes aux entreprises via le programme Fleet Agency.

D'une manière générale, le contrat d'agent, qui était au cœur de toutes les discussions des réseaux et d'une partie importante des constructeurs il y a deux ans, se réduit comme peau de chagrin. Outre Volkswagen, le groupe Stellantis a abandonné l'idée, tandis que Mercedes-Benz est aux abonnés absents sur le sujet. En Espagne, il a d'ailleurs repoussé la date d'application.

En France, le contrat d'agent n'existe guère plus que chez Mini, tandis que BMW prévoit la bascule en 2027. Le britannique Ineos distribue également ses véhicules sous contrat d'agent, tout comme Polestar, plus récemment.