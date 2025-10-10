Mercedes-Benz repousse encore le passage au contrat d'agent en Espagne

Le constructeur allemand semble peiner à mettre en route le contrat d'agent outre-Pyrénées. Selon nos confrères espagnols de La Tribuna de Automoción, il a été repoussé à fin 2026, voire après. La raison ? Mercedes-Benz rencontre de nombreux problèmes informatiques, logistiques et administratifs.

Mercedes-Benz repousse la mise en place du contrat d'agent en Espagne. ©Mercedes-Benz

En Espagne, le virage vers le modèle d’agence prend plus de temps que prévu chez Mercedes-Benz. Prévu initialement pour début 2024, puis repoussé à 2026, le changement de formule commerciale en Espagne n’interviendrait finalement qu’au second semestre 2026, selon des informations de nos confrères espagnols de La Tribuna de Automoción et validées par Le Journal de l'Automobile. Et même cette nouvelle échéance reste sujette à caution : certaines sources évoquent déjà novembre 2026… voire le 1er janvier 2027.

Le déploiement de ce modèle de distribution s’avère beaucoup plus complexe qu’escompté. Cette stratégie a débuté en 2021 avec son introduction en Suède, en Australie, mais aussi en Belgique, "mais les distributeurs ont qualifié de naufrage les conclusions de ces tests dans les trois pays", écrivait-on dans nos colonnes en mai 2025.

Comme tous les autres constructeurs qui sont déjà passés par cette profonde évolution de la distribution, Mercedes-Benz semble se heurter aux mêmes problèmes (informatiques, logistiques et administratifs). L'objectif de ce report est donc simple : éviter un lancement chaotique et s’assurer que la transition soit fluide pour les concessionnaires comme pour les clients.

Des formations auprès du réseau

Les distributeurs ibériques, de leur côté, se préparent déjà. "Le réseau de concessionnaires a déjà suivi plusieurs formations et stages pratiques pour se préparer à ce nouveau cadre commercial", a indiqué notre confrère espagnol pour être fin prêt lorsque le modèle sera enfin activé.

"La majorité des distributeurs consultés se déclare favorable à cette évolution, qu’elle juge cohérente avec le positionnement premium de Mercedes-Benz", poursuit le quotidien bien que, selon nos informations, certains estiment que ces évolutions de contrat ne sont pas une priorité dans le contexte actuel.

En outre, l’un des principaux défis de cette transition réside dans la gestion des véhicules repris lors de l’achat d’un modèle neuf. La marque envisage que les concessionnaires continuent de gérer ces reprises, mais la méthode d’évaluation reste à définir.

Pas de date en France

"Deux options sont à l’étude, énumère La Tribuna de Automoción. Soit une tarification standardisée pour l’ensemble du réseau, soit la désignation d’une entreprise externe chargée d’établir les valeurs de reprise. La revente de ces véhicules d’occasion resterait du ressort du concessionnaire, soit via sa propre activité VO, soit par le biais de partenaires spécialisés." En France, le réseau n'a toujours aucune échéance et certains distributeurs estiment que cette réforme pourrait, au final, être annulée.