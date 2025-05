Stellantis : les contrats de distribution repassent à durée indéterminée

Un abandon qui ne dit pas son nom. Le contrat d'agent retailer qui était portée férocement Carlos Tavares, ex-directeur général de Stellantis, devrait disparaître complètement du modèle de distribution porté par le constructeur.

Jean-Philippe Imparato, directeur général de Stellantis Europe Elargie avait déjà annoncé au Journal de l'Automobile en janvier 2025, le gel du déploiement en Europe. Ne resteront donc sous cette forme juridique que les contrats avec distributeurs en Belgique, aux Pays-bas et en Autriche.

"En tenant compte de l’incertitude qui caractérise actuellement le secteur automobile dans son ensemble, ainsi que des spécificités propres à d’autres marchés européens, Stellantis a proposé aux représentants de l’Association européenne des distributeurs de suspendre pour le moment la mise en œuvre du modèle de distribution dans les autres pays européens", indique le constructeur.

Le retour du contrat à durée indéterminée

Mais les réseaux disposent aujourd'hui encore et jusqu'à la fin de cette année, d'un contrat de distribution à durée déterminée, dont l'échéance arrive à la fin de 2025. Il leur sera proposé dans la foulée de signer un nouveau contrat de distribution à durée indéterminée, "afin de renforcer davantage la coopération", toujours selon le constructeur. Une manière de graver dans le temps cette "suspension".

Au début de cette année 2025, Jean-Philippe Imparato avait également indiqué que "le contrat d’agent, aujourd’hui, est plus un problème pour le constructeur que pour les réseaux de distribution. Quand l’argent vaut zéro, les réseaux estiment que ce contrat n’est pas utile. Quand les taux de refinancement sont élevés, ils sont heureux de ne pas porter le stock."

Si le portage des stocks sur des marchés restreints comme celui de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Autriche pose moins de problèmes financiers au constructeur, ce n'est évident pas le cas sur les marchés plus importants. Les résultats financiers sur l'exercice 2024, ont démontré un cash flow négatif de 6 milliards d'euros et une marge opérationnelle qui s'est effondrée à 5,5 %, contre 12,8 % en 2023.

L'expérience continue en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche

En revanche, les trois pays tests du contrat New Retail Model (RNM) poursuivent dans cette voie du contrat d'agent. Après de nombreux problèmes logistiques et informatiques, les distributeurs indiquaient en janvier 2025, être finalement satisfait de la situation, compte tenu de la disparition du portage des stocks de véhicules neufs, de démonstration et la baisse des frais marketing. Le constructeur continue de traiter chaque dysfonctionnement sur ces trois pays et vise le maintien du contrat d'agent.