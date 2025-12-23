Menu
Les véhicules électriques boostent le marché européen en novembre 2025

Publié le 23 décembre 2025

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Avec des immatriculations en hausse de 44,1 % en novembre 2025 et une part de 23,1 %, les véhicules électriques permettent au marché européen de progresser (+2,1 %) pour le cinquième mois consécutif. Depuis le début de l'année, la croissance des mises à la route est de 1,4 %.
La marque Renault progresse de 4,8 % en novembre 2025 et de 6,9 % depuis le début de l'année. ©Renault

Après une hausse de 5,8 % en octobre 2025, le marché européen a affiché une croissance de 2,1 % en novembre. Ainsi, l'ACEA a enregistré 887 491 immatriculations dans l'Union européenne.

 

Un cinquième mois consécutif de croissance qui permet au marché de croître de 1,4 % depuis le début de l'année, avec 9,86 millions de véhicules neufs mis à la route.

 

Émissions de CO₂ : derrière le compromis de 2035, l’illusion d’un retour du thermique

 

Dans ce contexte, les véhicules électriques ont bondi de 44,1 % en novembre 2025, à 188 730 unités, ce qui leur permet d'afficher une part de marché mensuelle de 23,1 %. Depuis janvier, les VE totalisent 1 662 399 immatriculations (+27,6 %) et une part de marché de 16,9 % (13,4 % un an plus tôt).

 

La progression des électriques est soutenue, mais pour l'ACEA ce "niveau doit encore augmenter pour atteindre les objectifs de la transition."

 

Les véhicules hybrides dominent le marché en novembre avec 301 819 unités (+4,2 %). Au cumul, ils représentent 34,6 % du marché européen avec plus de 3,4 millions d'unités.

 

Les PHEV affichent une croissance de 38,4 % sur le mois (91 699 unités) et de 33,1 % depuis janvier, soit 912 723 unités et 9,3 % des immatriculations totales.

 

Logiquement, les mécaniques essence et diesel traditionnelles ne cessent de perdre du terrain avec respectivement 21,9 % et 23,2 % de baisse en novembre. La tendance est la même depuis janvier avec des chutes de 18,6 % et de 24,4 %.

 

Part de marché en baisse pour Stellantis

 

Le leader continental, le groupe Volkswagen, a comptabilisé 252 239 immatriculations en novembre (+3,5 %), améliorant ainsi sa part de marché de 0,4 point, à 28,4 %. La trajectoire est encore meilleure depuis janvier avec 2 731 077 immatriculations (+5 %) et une part de marché de 27,7 % (+0,9 point).

 

Stellantis continue de perdre du terrain avec une part de marché en recul de 0,2 point en novembre (14,1 %) à cause d'une trop légère progression des ventes (+0,3 %). Après onze mois d'activité, le constat est semblable avec des ventes en baisse de 5,5 % (1,54 unité) et une part de marché passant de 16,8 % à 15,6 %.

 

Le groupe Renault complète le podium européen mensuel avec des immatriculations en croissance de 2,3 % en novembre (103 707 unités) et une part de marché stable de 11,7 %. Depuis janvier, les marques du losange progressent de 6,5 % (1 121 851 unités), totalisant ainsi une part de marché de 11,4 %, en hausse de 0,6 point.

 

©ACEA

