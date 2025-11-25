Menu
Le marché européen progresse de 5,8 % en octobre 2025

Publié le 25 novembre 2025

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Pour le quatrième mois consécutif, le marché automobile européen a progressé de 5,8 % en octobre 2025, avec 916 609 immatriculations. Depuis janvier, la croissance est de 1,4 %, avec 8,974 millions de véhicules neufs mis à la route.
marché européen ACEA
Avec 173 173 immatriculations, les ventes de véhicules électriques ont bondi de 38,6 % sur le seul mois d'octobre 2025. ©Audi

Avec 916 609 immatriculations enregistrées par l'ACEA en octobre 2025, le marché de l'Union affiche une progression de 5,8 %. Il s'agit du quatrième mois consécutif de croissance. Sur les dix premiers mois, le nombre de véhicules neufs vendus atteint 8,974 millions, soit 1,4 % de mieux.

 

Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs européens : elles représentent 34,6 % des achats réalisés ces dix derniers mois. Il s'est vendu près de 3,11 millions de véhicules neufs hybrides (+15,6 %). À cela s'ajoutent 819 201 véhicules PHEV (+32,4 %) qui pèsent 9,1 % du marché.

 

Quatre pays représentent 62 % des ventes de VE

 

Les voitures électriques continuent de voir leur part de marché croître, à 16,4 % des ventes sur la période janvier-octobre 2025, contre 13,2 % il y a un an. Un pourcentage toutefois "toujours inférieur au rythme requis actuellement pour la transition", note l'association des constructeurs européens.

 

Cela représente 1 473 447 modèles 100 % électriques mis à la route depuis le début de l'exercice 2025, soit une croissance de 25,7 %. Sur le seul mois d'octobre, avec 173 173 unités, les immatriculations de VE ont bondi de 38,6 %.

 

Les immatriculations de voitures électriques ont augmenté de 39,4 % en Allemagne, de 10,6 % en Belgique, de 6,6 % aux Pays-Bas et de 5,3 % en France. Ces quatre pays représentent 62 % des immatriculations électriques en Europe.

 

La part des voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer : à 27,4 % à fin octobre, contre 34 % un an plus tôt pour les essence, avec 2,459 millions d'unités (-18,3 %) vendues sur les dix mois, et à 9,2 % pour les diesel, avec 821 178 unités (-24,5 %).

 

Stellantis relève la tête en octobre

 

Dans ce contexte, le groupe Volkswagen a vendu 264 069 véhicules sur le mois (+7,9 %) et 2,477 millions depuis janvier (+5,1 %). L'allemand voit ainsi sa part de marché gagner 0,5 point sur le mois (28,8 %) et 1 point au cumul avec 27,6 %.

 

Son dauphin, Stellantis, redresse la tête en octobre avec 139 709 unités (+6,6 %) mais affiche encore une baisse de 6 % depuis le début de l'exercice. Logiquement, sa part de marché mensuelle grignote 0,1 point, à 15,2 %, mais le compte n'y est pas depuis janvier avec 15,8 %, contre 17 % un an plus tôt.

 

Le groupe Renault complète le podium européen avec 10 % de gagné en octobre (103 408 unités) et 7 % depuis le début de l'année (1 018 412). De quoi s'octroyer 11,3 % que l'on regarde le mois (+0,4 point) ou le cumul annuel (+0,5 point).

 

