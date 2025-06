L'Allemagne domine la production de véhicules électriques en Europe

Alors que le marché européen des véhicules électriques semble redécoller en 2025, le bilan de l'année 2024 montre un tassement de la production continentale de VE de 7 %. Dans ce contexte, les plus grosses usines pourvoyeuses de ces modèles restent en Allemagne.

En 2024, les quatre usines qui ont produit le plus de véhicules électriques en Europe étaient en Allemagne. ©Volkswagen

Le marché européen de la voiture électrique semble se redresser après quatre mois d'activité en 2025, avec une hausse de 27,9 % des immatriculations, selon les chiffres de l'ACEA. Les VE totalisent ainsi 758 109 immatriculations sur le continent (UE+EFTA+UK), soit 165 574 de plus qu'un an plus tôt.

Cette bonne trajectoire n'était pas présente en 2024, année où les VE ont reculé de 1,3 % en Europe, à 1 993 102 immatriculations. Dans le même temps, la production de ces modèles a reculé de 7 %.

Dans ce contexte, l'Allemagne arrive en tête des pays producteurs. Le pays héberge en effet les quatre plus grosses usines de VE.

Celle de Tesla à côté de Berlin a atteint, selon Inovev, 216 409 unités. En deuxième position arrive celle de Volkswagen à Zwickau (203 242 unités) et BMW Dingolfing complète le podium (176 822). Le site VW d'Emden est quatrième avec 108 423 unités.

À la cinquième place pointe la première usine française : celle de Renault à Douai (59), avec 89 921 VE produits en 2024. Elle est talonnée par Skoda qui a totalisé 82 538 VE dans son usine historique de Mlada Boleslav (République tchèque).

Ainsi, ces cinq usines ont représenté plus de 50 % de la production de VE en Europe. Pour l'année 2025, gageons qu'à l'exception de Tesla, dont les ventes sont en chute, les autres sites européens devraient être orientés à la hausse.

Si l'on regarde, toujours pour cette année 2024, la part de production des constructeurs, le groupe Volkswagen arrive largement en tête avec 29 %, devant Stellantis (18 %) et BMW (15 %).

Renault affiche seulement 8 %, mais gageons que la montée en puissance de la R5, puis l'arrivée de la R4, devraient permettre à la marque de progresser cette année.