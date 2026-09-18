La première MG produite en Europe sera une citadine électrique

Selon nos confrères espagnols de La Tribuna de Automoción, l'avenir de l'usine européenne du groupe SAIC, qui sera opérationnelle fin 2028 si le calendrier est respecté, se précise.

Le journal, qui cite plusieurs sources du secteur, annonce que MG Motor assemblerait sa future citadine électrique, la MG2 électrique, dans le port de Ferrol (La Corogne en Espagne), à l'ouest du pays, en Galice. Le constructeur tablerait sur une production annuelle d'environ 73 000 unités.

Longue d'un peu plus de quatre mètres, elle reposera sur la même plateforme que celle utilisée par la récente MG4 Urban électrique. Elle s'inspirera du concept MG GO!, dévoilé en juillet 2026 au Festival of speed de Goodwood (Royaume-Uni) et viendra se confronter aux Renault 5 et autres Volkswagen ID. Polo.

Elle viendra se positionner sous la MG4 Urban (4,39 m de long) avec laquelle elle partagera ses éléments techniques (moteur de 149 ch et batterie LFP de 43 kWh). Quant au prix, il devrait se situer aux alentours des 20 000 euros, sachant que la MG Urban est facturée à partir de 24 995 euros (19 990 euros avec remise). MG devra s’aligner avec les tarifs agressifs de la Geely E2 (à partir de 20 990 euros) et de la future Leapmotor B03, attendue en 2027, et qui sera produite dans l’usine de Madrid (Espagne) dès début 2028, selon nos sources.

Une production d'abord assurée en Chine

Le lancement commercial du MG2 est prévu au second semestre 2027. Toujours selon nos confrères, sa production débutera en Chine, vraisemblablement dans l'usine SAIC de Ningde, dans la province du Fujian. Inauguré en 2019, ce site dispose d'une capacité annuelle de 240 000 véhicules et travaille notamment pour l'exportation.

Il faudra attendre dix-huit mois pour que le site espagnol assemble ses premières voitures. Dans un premier temps, la production se ferait à partir de kits CKD importés de Chine, avec des carrosseries arrivant déjà peintes. Les activités de soudage et de peinture devraient être intégrées progressivement par la suite.

Première pierre en 2027, production fin 2028

La construction de l'usine doit débuter en 2027. En parallèle, SAIC travaille déjà à la constitution de sa chaîne locale d'approvisionnement en composants. L'investissement initial atteint 196,94 millions d'euros, dont 121 millions consacrés aux travaux de génie civil. Le bâtiment s'étendra sur un peu plus de 100 000 m².

Selon le média espagnol, la première phase du projet doit générer 1 000 emplois directs, répartis entre 540 postes dans la production et 460 dans la logistique. Environ un millier d'emplois indirects sont également annoncés.

Une capacité de 120 000 unités par an

À terme, le site doit disposer d'une capacité pouvant atteindre 120 000 véhicules par an avec le projet d'ouvrir les lignes à un deuxième véhicule pour exploiter pleinement les capacités de l'usine. Une seconde phase d'investissement est prévue à partir de 2031. Elle doit notamment permettre d'accroître progressivement le niveau d'intégration industrielle du site espagnol.

Rappelons que MG est le constructeur chinois le plus taxé sur le marché européen. Depuis le 30 octobre 2024, SAIC est soumis à un droit compensateur de 35,3 % sur ses véhicules électriques fabriqués en Chine, ce à quoi s'ajoute le droit de douane automobile de 10 % appliqué par l'UE. En l'état actuel de la fiscalité, cette production en Europe permettrait à MG Motor d'être exempté de cette taxe.

Des chinois en Espagne

MG rejoindrait ainsi les autres constructeurs chinois qui ont jeté leur dévolu sur l'Espagne. Leapmotor débutera sa production dans le site de Stellantis à Saragosse dans les mois à venir, tandis que le site de Madrid pourrait potentiellement aussi faire de la place à d'autres modèles de la marque chinoise.

De son côté, le groupe Chery produit actuellement des modèles Ebro dans l'ancienne usine Nissan de Barcelone, tandis que Ford a signé avec Geely pour ouvrir son usine de Valence au constructeur chinois. Le premier modèle, un SUV électrique, sortira en 2028.

(Avec Grégory Pelletier)