Hybride, essence, électrique… des motorisations au coude-à-coude en 2025

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 12,5 % en 2025, pour atteindre 326 923 unités. Si une vente de voiture sur cinq concerne désormais un modèle à batterie, les motorisations essence, microhybride et full hybrid restent davantage plébiscitées. Mais les écarts se resserrent.

La Renault Clio en motorisation essence est la voiture la plus vendue en France en 2025. ©Renault

Avec un total de 1 632 154 véhicules immatriculés, le marché automobile français a terminé l’année 2025 dans le rouge, affichant un recul de 5 % en l’espace d’un an. Dans ce contexte morose, aucune motorisation ne parvient réellement à tirer son épingle du jeu, les écarts entre les énergies les plus plébiscitées restant très serrés.

Si le full hybrid était la technologie préférée des Français en 2024, c’est désormais le microhybride qui enregistre le plus de ventes. 346 065 modèles à microhybridation ont en effet été livrés en 2025, ce qui représente une augmentation de 44,5 % et 21,2 % du marché.

Juste derrière, on retrouve l’essence qui, malgré une baisse de 32 % du nombre d’exemplaires écoulés (345 233 unités vendues), affiche la même part de marché de 21,2 %. Enfin, le full hybrid vient compléter le podium des motorisations les plus vendues dans l’Hexagone en 2025, avec 341 944 mises à la route (+10,1 %) et une part de marché de 21 %.

Une part de marché record pour l’électrique

Les trois énergies les plus plébiscitées par les Français en 2025 affichent toutes une part de marché autour de 21 %. Mais l’électrique, qui termine au pied du podium, n’est pas en reste. Les modèles électriques se sont en effet écoulés à 326 923 exemplaires l’an dernier, soit une hausse de 12,5 % et une part de marché record de 20 %.

Impactés par les nouvelles réglementations fiscales et les malus, les véhicules hybrides rechargeables ont quant à eux vu leurs ventes chuter de 26 %, pour atteindre 108 029 unités. Ils n'ont représenté que 6,6 % du marché en 2025, contre 8,5 % un an plus tôt.

Les ventes de véhicules roulant au diesel continuent de dégringoler (-36,5 %). Longtemps considérée comme la motorisation préférée des Français, elle est aujourd'hui la sixième technologie la plus plébiscitée du marché, puisqu’elle ne représente plus que 4,9 % des ventes. Seuls 79 397 véhicules diesel se sont ainsi écoulés en 2025.

De son côté, le GPL recule également de 3,7 %, pour atteindre 55 499 unités vendues. Avec 3,4 % du mix des ventes, cette technologie possède une singularité, puisque seul le groupe Renault la propose sur le marché français. Bien que leur volume de ventes soit encore faible, les REEV ou véhicules à prolongateur d’autonomie gagnent du terrain (+9,2 %), grâce aux 16 172 livraisons enregistrées.

Enfin, le superéthanol et l’hydrogène à pile à combustible sont les deux énergies qui affichent la plus grande régression en 2025, avec des chutes respectives de 53,3 % et 41,2 %.

Les motorisations les plus vendues en France en 2025

Motorisations Volume Part de marché Écart 2025/2024 1 Micro-hybride (MHEV) 346 065 21,2 % 44,5 % 2 Essence 345 233 21,2 % -32 % 3 Hybride (HEV) 341 944 21 % 10,1 % 4 Électrique (BEV) 326 923 20 % 12,5 % 5 Hybride rechargeable (PHEV) 108 029 6,6 % -26 % 6 Diesel 79 397 4,9 % -36,5 % 7 Essence + GPL 55 499 3,4 % -3,7 % 8 Prolongateur d'autonomie (REEV) 16 172 1 % 9,2 % 9 Superéthanol + HNR 11 415 0,7 % -53,3 % 10 Hydrogène pile à combustible (FCEV) 311 - -41,2 % Total 1 632 154 - -5 %

Top 10 des modèles les plus vendus en France en 2025 selon leur motorisation