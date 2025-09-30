L'émission du Club trajectoire durable - L'automobile à l'heure du choc fiscal
Publié le 30 septembre 2025
En 2025, la fiscalité automobile entre dans une nouvelle ère. Entre le renforcement des malus écologiques, l’extension du malus au poids, le retour du leasing social et la mutation du bonus écologique vers un financement via les CEE (certificats d’économies d’énergie), les professionnels doivent composer avec un environnement instable et stratégique. Et un projet de loi de finances 2026 qui s’annonce déjà en retard !
Plusieurs spécialistes invités sur le plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Sandrine Bouvier (directrice mobilité électrique chez Stellantis), Jérôme Daumont (président du Groupement des concessionnaires Renault et du groupe de distribution Altaïr) et Chloé Noual (directrice stratégie Certinergy & Solutions, filiale d'Engie).
Ne manquez pas cette émission du Club trajectoire durable présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 2 octobre 2025, à 10h30, pour tout comprendre de ces transformations majeures et mieux anticiper leurs effets concrets sur le marché.
Pour assister à la prochaine émission, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !
