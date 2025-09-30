Menu
L'émission du Club trajectoire durable - L'automobile à l'heure du choc fiscal

Publié le 30 septembre 2025

Par Catherine Leroy
< 1 min de lecture
Trois experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile et Mobilians afin de décrypter les tenants et les aboutissants de la nouvelle fiscalité dans la filière automobile. Ces spécialistes apporteront leur éclairage lors d'une émission diffusée en ligne le jeudi 2 octobre 2025, à 10h30.
Emission CDT Fiscalité 2025
Chloé Noual, directrice stratégie Certinergy & Solutions, Jérôme Daumont, président du Groupement des concessionnaires Renault, et Sandrine Bouvier, directrice mobilité électrique chez Stellantis. ©Le Journal de l'Automobile

En 2025, la fiscalité automobile entre dans une nouvelle ère. Entre le renforcement des malus écologiques, l’extension du malus au poids, le retour du leasing social et la mutation du bonus écologique vers un financement via les CEE (certificats d’économies d’énergie), les professionnels doivent composer avec un environnement instable et stratégique. Et un projet de loi de finances 2026 qui s’annonce déjà en retard !

 

Malus au poids : un nouveau tour de vis en vue ?

 

Plusieurs spécialistes invités sur le plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Sandrine Bouvier (directrice mobilité électrique chez Stellantis), Jérôme Daumont (président du Groupement des concessionnaires Renault et du groupe de distribution Altaïr) et Chloé Noual (directrice stratégie Certinergy & Solutions, filiale d'Engie).

 

Ne manquez pas cette émission du Club trajectoire durable présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 2 octobre 2025, à 10h30, pour tout comprendre de ces transformations majeures et mieux anticiper leurs effets concrets sur le marché.

 

Pour assister à la prochaine émission, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !

