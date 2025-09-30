L'émission du Club trajectoire durable - L'automobile à l'heure du choc fiscal

Publié le 30 septembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ < 1 min de lecture

Trois experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile et Mobilians afin de décrypter les tenants et les aboutissants de la nouvelle fiscalité dans la filière automobile. Ces spécialistes apporteront leur éclairage lors d'une émission diffusée en ligne le jeudi 2 octobre 2025, à 10h30.

Chloé Noual, directrice stratégie Certinergy & Solutions, Jérôme Daumont, président du Groupement des concessionnaires Renault, et Sandrine Bouvier, directrice mobilité électrique chez Stellantis. ©Le Journal de l'Automobile

