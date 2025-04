Le flot de nouveaux modèles électriques chinois se poursuit au salon de l’automobile de Shanghai 2025

Véritable concentré de technologies, le salon automobile de Shanghai surfe aussi bien sur les nouvelles architectures 800 V que sur la conduite autonome sous la supervision du conducteur. Mais aussi quelques pépites… comme la voiture peluche !

En 2024, les marques locales ont représenté 65 % du marché chinois. ©JA

Les marques traditionnellement considérées comme secondaires surprennent avec les plus grands stands du salon : Zeekr, qui a présenté un spectaculaire SUV, le 9X, disposait d’une surface plus grande que la marque mère Geely. Quant à la marque de luxe Hongqi, seule représentante du groupe FAW (Bestune est absent) avait le plus grand stand de tout le salon. Le constructeur présentait le HS9 PHEV et un concept 4 roues motrices à l’allure clairement agressive.

La marque milieu de gamme de Nio, Onvo, a présenté le L90, un SUV à trois rangées de sièges capable d’embarquer 6 personnes et 10 valises, dont quatre dans le coffre avant. Nio a également introduit sa marque d’entrée de gamme Firefly avec la berline compacte du même nom, dont le lancement en Europe a été retardé de quelques mois. Elle déçoit cependant avec un intérieur très basique et des matériaux bas de gamme.

Le SUV Leapmotor B10, nouveau partenaire de Stellantis, est aussi prêt pour un lancement européen et a tout mis en œuvre pour impressionner la galerie avec un intérieur sophistiqué, un écran tactile géant et une petite tablette qui se déplie depuis la boîte à gants.

Dongfeng n’avait que quelques modèles de sa marque homonyme, concentrant ses lancements sur les blasons Nammi (nouveau SUV compact électrique, le 06) et Voyah (nouveau Free+), cette dernière présentant une première : un écran tactile central coulissant vers le côté passager. Mais étant donné que toutes les commandes sont concentrées sur cet écran, cette caractéristique plutôt fantasque pourrait s’‘avérer dangereuse en cas de besoin du conducteur pendant que l’écran se trouve devant le passager.

Chery a présenté la nouvelle génération du modèle qui a fait son succès dans les années 2000, la petite QQ. Parmi les 16 nouveautés que le groupe a présenté au salon, on note un nouveau pick-up, le Himla, le tout premier véhicule de ce type lancé par Chery.

AvatR impressionne avec le 06, arborant un design très innovant sans fenêtre arrière et un fin écran numérique allant de bout en bout du tableau de bord juste sous le pare-brise, s’ajoutant aux traditionnels écrans.

BYD ralentit son flux constant de nouveaux modèles et ne présente qu’une version break du Seal 06 ainsi que quelques nouvelles variantes électriques de modèles existants. Au niveau des concepts, on a droit à la berline Ocean Ice et le SUV Dynasty D.

Xiaomi n’avait que la berline électrique SU7, déjà âgé d’un an, et a décidé de ne repousser le lancement de son SUV le YU7. Dommage, car cela aurait été l’événement principal du salon à en juger par la longue file d’attente pour entrer dans le stand, et ce juste pour voir quelques exemplaires de la SU7.

Les voitures "à peluche" sont également à la mode : les marques IM, iCar et Wuling ont toutes exposé des concepts avec une épaisse couche de fourrure à l’intérieur et à l’extérieur de leur véhicules

Les marques étrangères se réveillent pour contrer l’offensive chinoise

Honda a présenté à la berline électrique GT qui est équipée du plus grand d'écran que le japonais n'est jamais proposé. Mazda place beaucoup d’espoirs dans le SUV électrique EZ60. L’enjeu est de taille compte tenu du flop de sa berline électrique EZ-6 (seulement 2 500 ventes en Chine au 1er trimestre 2025), dont les premiers exemplaires débarquent en Europe sous le nom de Mazda 6e. L’EZ60 propose un double écran tactile s’étendant jusqu’au côté passager et des caméras à la place des rétroviseurs, une caractéristique que l’on voit également apparaître chez les constructeurs chinois.

L’Audi E5 Sportback inaugure un second logo épelant le nom Audi, en plus du logo aux quatre anneaux. L’intérieur est doté d’un écran tactile s’étendant de bout en bout et, là aussi, de rétroviseurs numériques.

Volkswagen, ayant perdu la place de numéro 1 sur le marché chinois au profit de BYD en 2024, ne révèle que des concepts, alors que la marque a un besoin pressant de nouveautés. L’ID.Era, l’ID.Aura et l’ID.Evo sont toutes de bonnes idées, mais des modèles prêts pour la production auraient été bienvenus pour une marque qui semble être maintenant en décalage avec la réalité du marché chinois.

Mercedes, avec la CLA L électrique, ne s’éloigne pas beaucoup de son design traditionnel contrairement à Audi, un bon point. La Lexus ES500e, le premier modèle de la marque à être produit en Chine, est, bien sûr, électrique, et introduit des choix esthétiques discutables, tels qu’un bandeau noir zigzaguant sur ses portes avant.

Toyota, encouragé par le lancement réussi de son crossover bZ3X à bas prix, a présenté une berline bZ7 prête pour la production. C’est le premier véhicule d’une joint-venture intégrant le logiciel Huawei HarmonyOS. La marque mise décidément sur les berlines, présentant également le concept bZ5.

De son côté, Nissan a introduit la berline N7 avec un intérieur impressionnant et le pick-up Frontier Pro. Au rang des déceptions, BMW n’avait pas de nouveaux modèles et Tesla était absent.

Matt Gasnier