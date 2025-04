En Chine, les concessionnaires aussi doivent réinventer leur modèle à cause de l’électrique

La Chine fait référence en matière de ventes de voitures électriques. Mais pour les réseaux de distribution, cette électrification du marché est synonyme de guerre des prix et demande à réinventer un business modèle qui ne fait plus recette.

Les concessionnaires chinois (ici le Xlegend à Shanghai) doivent faire face à de nombreuses promotions pour vendre leurs stocks de voitures neuves. ©Le Journal de L'Automobile

Avec une part de marché de 47,8 % en Chine, le véhicule électrique donne le tournis aux constructeurs automobiles occidentaux. Mais ils ne sont pas les seuls. Force est de constater que la motorisation ne réjouit pas non plus les réseaux de distribution.

Avec une plus forte dépréciation des valeurs résiduelles, une obsolescence plus rapide que pour la motorisation thermique et un coût d’assurance plus élevé, le modèle économique des concessionnaires doit être revu.

C’est l'un des constats mis en lumière par la China Automotive Dealer Association (CADA), lors d'une conférence devant une délégation de plus de 100 professionnels français emmenée par Mobilians pour le salon automobile de Shanghai.

Le challenge repose ainsi sur la nécessité absolue de baisser les coûts de fonctionnement d’autant que ce partage du marché entre les moteurs thermiques et électriques nécessite une gymnastique importante, avec des stocks en hausse pour maintenir une offre sur les deux motorisations et le maintien de deux équipes en après-vente pour gérer les deux ateliers.

La croissance du marché électrique inquiète les distributeurs chinois d’autant que les estimations de marché tablent dans les mois qui viennent sur un mix de 60 % de véhicules électrifiés (qui englobe aussi bien les 100 % électriques, que les hybrides, hybrides rechargeables mais aussi les modèles électriques à prolongateur d’autonomie) contre 40 % de thermiques.

Ce sera alors le point d’équilibre pour le représentant de la CADA. Au-delà, les craintes se font plus grandes. "Sans cet équilibre entre les motorisations et entre constructeurs historiques et les nouveaux entrants sur le marché de l’électrique, la rentabilité des concessionnaires va continuer de se contracter", estime l’association.

Sur le secteur de l’après-vente, la Cada, toujours très transparente dans le partage d’informations financières, indique qu’un modèle électrique génère 2,2 rendez-vous par an à l’atelier pour un chiffre d’affaires moyen de 2200 yuans (environ 275 euros). Alors que pour une voiture thermique, les visites sont en moyenne de 1,7 par an mais pour un revenu de 587 euros.

Grande volatilité des valeurs résiduelles

Mais surtout, le cycle de vie d'une voiture électrique est plus court, de l’ordre de 3 à 5 ans contre 6 à 8 ans pour son équivalent thermique, impliquant ainsi une chute plus rapide des valeurs résiduelles.

Après trois ans, celle-ci est estimée à 52,4 % pour un modèle thermique, mais tombe à 44,8 % pour les 100% électriques à batterie et 46,4 % pour les hybrides rechargeables. "Et la volatilité des marques et des produits vont continuer à affecter cette baisse", appuie l’association.

Depuis le début de l’année 2025, le marché chinois est en croissance. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles, la production et les ventes automobiles du pays ont atteint 7,56 et 7,47 millions d'unités au premier trimestre, respectivement en hausse de 14,5 % et de 11,2 %.

Ce bon début d'année, avec une croissance à deux chiffres est, d'après l'association, la conséquences de la poursuite et de l'intensification d'une série de politiques et de mesures visant à stimuler la consommation automobile. Un cercle vertueux s'est lancé avec une hausse de la confiance des consommateurs ou encore les entreprises qui ont massivement renouvelés leurs produits.

Mais en même temps la guerre des prix s’intensifie avec des remises pouvant atteindre 30 %. La CADA a donné une estimation de ces rabais concernant les principaux acteurs du marché des véhicules électriques en Chine.

Ainsi, BYD affiche des remises comprises entre 15 et 20 %. Elles varient de 15 à 30 % chez Geely, elles sont autour de 20 % chez Tesla, de 15 % chez Li Auto, entre 5 et 10 % chez Seres (Aito) et enfin à 20 % chez Nio.