GPDA 2025 : le groupe Jean Lain Mobilités est le lauréat du Prix de la stratégie RSE

"Rendre à notre territoire ce qu’il nous donne." Pour Si­gourney Lain, directrice générale du groupe Jean Lain Mobi­lités, la stratégie RSE n’est pas unique­ment une obligation réglementaire ou une question d’économie d’énergie, il s’agit d’un véritable credo qui, depuis cinq ans, a pris sens au travers d’une di­rection dédiée.

"Auparavant, nous réalisions beaucoup d’actions isolées par métier que ce soit au niveau des ressources humaines, des bâtiments ou de l’après‑vente. Mais il fallait donner du sens, fédérer et construire une vraie stratégie", poursuit‑elle.

Sous son impulsion, le groupe de distribution a mis en place une gouvernance claire : un comité RSE qui réunit l’ensemble des directions tous les deux à trois mois pour suivre les projets et piloter un plan d’action à l’horizon 2026‑2030. L’objectif : transformer des initiatives dispersées en une démarche cohé­rente, mesurable et partagée. Le tout sous la responsabilité de Franck Mary.

Accompagner la transition énergétique

La stratégie s’articule autour de deux axes majeurs : réduire les émissions internes et accompagner les clients dans la transition énergétique. Côté interne, le groupe a massivement investi dans la modernisation de ses sites.

Grâce à une gestion technique centralisée des bâtiments (GTB), chauffage et éclairage sont désor­mais pilotés à distance, permettant d’importantes économies d’énergie. Tous les nouveaux sites sont équipés de panneaux photovoltaïques et plu­sieurs concessions bénéficieront bien­tôt d’ombrières solaires. Certains éta­blissements couvrent entre 20 et 25 % de leurs besoins énergétiques.

Mais la décarbonation ne s’arrête pas aux murs de l’entreprise. À travers ses filiales Sowatt et Kleuster, le groupe aide particuliers et sociétés à réduire leur empreinte carbone : bornes de recharge, flottes électriques, vélos d’entreprise, fiscalité verte… "Notre rôle, c’est aussi d’accompagner nos clients dans leur propre transition", souligne Sigourney Lain.

Certifié "Go to zero" platinium

Jean Lain Mobilités a été le deuxième acteur mondial du groupe Volkswa­gen à obtenir la certification Platinium "Go to zero", label qui distingue les concessions les plus exemplaires sur le plan environnemental.

Le point de vente Volkswagen de Ces­sy (01), audité pendant plusieurs mois, a été récompensé pour la rigueur de sa gestion énergétique et l’implication de ses collaborateurs. "Toute l’équipe a été associée : mécaniciens, vendeurs, responsables de site. C’est une réussite collective", se félicite Sigourney Lain.

Parce que la RSE ne se limite pas à l’environnement, le groupe Jean Lain Mobilités s’illustre également sur le plan social. Les femmes repré­sentent 28 % des effectifs, un chiffre supérieur à la moyenne nationale du secteur (22 %).

Le groupe veut aller plus loin et a lancé un plan ambitieux pour féminiser ses forces de vente et changer les perceptions d’un métier encore trop masculin. Partenaire de l’association Wave, il multiplie les ac­tions de sensibilisation et de forma­tion auprès des jeunes.

L’entreprise accueille aussi plus de 200 alternants, soit près de 10 % de ses effectifs. "Former les jeunes de notre région, c’est un devoir. Même s’ils ne restent pas tous chez nous, ils sont notre futur", insiste la directrice générale.

Sur le plan de la santé et de la sécurité, le groupe a supprimé plus de 90 % des produits cancérigènes dans ses ate­liers, illustrant sa volonté d’accompa­gner et de protéger ses 2 500 collabo­rateurs.

Prochaine étape : embarquer le tissu de fournisseurs du groupe de distribution avec une optimisation du traitement des déchets liés à l’acti­vité et un axe de développement des pièces issues de l’économie circulaire à l’après‑vente.