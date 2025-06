Avec son nouveau vélo cargo 350, Kleuster souhaite rouler plus loin en Europe

Le spécialiste du vélo cargo, racheté par le groupe de distribution Jean Lain en 2020, annonce la commercialisation de son nouveau produit avec Renault Trucks : le 350. Plus petit que son grand frère, le Freegônes, ce nouveau triporteur est décliné en deux modèles.

Le 350 est décliné en deux versions : Box et Pick-Up. ©Jean-Baptiste Kapela /Le Journal de l'Automobile

Les ZFE ont beau rendre leur dernier souffle, cela ne semble pas entamer la motivation des spécialistes des mobilités alternatives. Kleuster fait partie de ce mouvement et annonce, en collaboration avec Renault Trucks, la commercialisation d’un nouveau vélo cargo baptisé 350. Ce nouveau triporteur est capable de transporter jusqu’à 150 kg de charge utile pour un volume utile de 1,5 m³. En matière d’autonomie, le fabricant assure qu’il est capable de parcourir 35 km. Ce nouveau vélo se décline en deux versions : Box et Pick-up.

En parallèle de ce nouveau produit, le fabricant, racheté par le groupe de distribution Jean Lain Mobilité en 2020, a renommé toute la gamme de ses vélos cargos. "Nous avons souhaité angliciser toutes les variantes de nos produits pour toucher davantage de pays en Europe", explique Okan Cavusoglu, directeur général de Kleuter. En effet, l’entreprise basée à Lyon ne cache pas sa volonté de toucher davantage de pays du Vieux Continent. Depuis un an, Kleuster exporte son Freegônes à l’étranger via une concession Renault Trucks basée aux Pays-Bas. Mais avec ce nouveau produit, le groupe aspire à aller plus loin.

Un partenariat qui se poursuit avec Renault Trucks

Annoncée en 2022, la collaboration avec Renault Trucks bat son plein. Kleuster assemble d’ailleurs ses produits au cœur de l’usine Volvo Manufacturing à Vénissieux (69), à proximité de Lyon. Un site de 2 100 m² qui compte douze employés et qui a sorti d’usine 460 Freegône depuis trois ans. Il n’y a pas que sur la partie industrielle que le partenariat se concrétise. En effet, le fabricant peut s’appuyer sur le réseau de distribution de Renault Trucks, qui a l’exclusivité de la vente et de l’après-vente de ses vélos cargos. L’entreprise revendique ainsi 30 groupes de distribution en France et plus de 100 points de service.

"Il est possible de trouver un point de vente en moins de 30 minutes et des vélos sont disponibles à l’essai proche des grandes villes", assure Okan Cavusoglu. 70 % des ventes sont réalisés via le réseau Renault Trucks et 30 % sont effectués en direct par Kleuster. En matière de financement, le 350 et le Freegônes sont proposés aussi en LLD avec CA Auto Bank et Clovis Location pour un leasing de deux ou trois ans comprenant la maintenance. Pour se procurer le Freegônes, il faut débourser près de 16 000 euros et il faut compter 13 500 euros pour le 350.

Un marché balbutiant

Kleuster aspire à prendre une part de marché de 30 % en France et de 15 % sur le marché du vélo cargo européen. Selon le fabricant lyonnais, 3 400 triporteurs sont recensés dans l’Hexagone, dont la majorité se trouve en Île-de-France (1 450 unités recensées). Selon le directeur général de Kleuster, "entre 600 et 1 000 vélos cargos sont vendus par an en France, mais en l’absence d’immatriculation, ces chiffres ne sont que des estimations".

Dans le cadre des livraisons urbaines, le véhicule léger de moins de 3,5 tonnes reste majoritaire et prend une part de 80 % de ces dernières. La cyclologistique, quant à elle, ne représente que 3 %. Mais le fabricant est persuadé que ce secteur a un fort potentiel pour les années à venir. "Un vélo cargo est capable de réaliser plus de 28 % de livraisons en zone urbaine dense et plus de 30 % de livraisons par heure. Sans compter une réduction de plus de 95 % par rapport à un VUL électrique", se convainc Okan Cavusoglu.