Le groupe Jean Lain Mobilités accélère le développement de Sowatt Solutions

Concurrencer le réseau de superchargeurs Tesla dans le quart sud-est de la France. Les ambitions de Sowatt Solutions, filiale du groupe de distribution Jean Lain Mobilités, bousculent le paysage. Mais il est vrai que le premier semestre d'activité du Charging Hub Audi, à Chambéry (73), est prometteur.

Les huit points de charge rapide de 360 kW, capables de libérer en simultané 1,2 MW, devraient atteindre l'objectif fixé de 95 000 kWh distribués sur l'année. À mi-année, 54 200 kWh sont déjà enregistrés avec une moyenne comprise entre 244 et 300 charges par mois.

Et bonne nouvelle pour le distributeur, la situation géographique de ce hub, aux portes des Alpes, lui permet d'attirer des utilisateurs qui ne sont pas clients de la concession. Seul un automobiliste sur deux qui vient se recharger est aujourd'hui client du groupe de distribution.

Pour lancer la première phase de développement de Sowatt Solutions, le groupe Jean Lain Mobilités a été soutenu par l'Ademe, via le plan France 2030. L'appel à projets sur le déploiement des stations de recharge pour les véhicules électriques (lancé en 2023) a apporté 4,2 millions d'euros de financement au groupe pour l'installation de 19 stations de 70 points de charge haute puissance. Sur le premier Audi Charging Hub, la marque a également cofinancé l'investissement d'un million d'euros.

"Le retour sur investissement d'un hub est attendu au bout de sept années", explique Jean-Michel Lain, président du groupe de distribution. "Mais l'installation de bornes chez des clients professionnels et la vente d'énergie nous permettent de supporter les investissements." La cible ? Les villes moyennes, les entreprises, clientes du groupe Jean Lain Mobilités et plus généralement tous les endroits où un client peut s’arrêter près d'une vingtaine de minutes : les hypermarchés, supermarchés, restaurants...

500 points de charges supplémentaires

Actuellement, Sowatt Solutions compte déjà 560 points de recharge. Mais très vite, le groupe de distribution vise 500 bornes supplémentaires. Pour y parvenir, Jean Lain Mobilités et la Banque des territoires ont signé une SPV (Special purpose vehicle), une structure juridique partagée à 51 % par Sowatt Solutions et 49 % par la Banque des territoires. 20,7 millions d'euros vont être investis pour installer rapidement 65 stations de recharge.

Les premières stations seront construites progressivement dès octobre 2025, avec déjà des sites identifiés pour amorcer le partenariat. À terme, Sowatt Solutions devrait disposer d'un réseau de 600 à 1 000 points de charge dans tout le quart sud-est de la France.