XPeng va lancer sa production made in Europe

Magna Steyr va assembler des modèles XPeng ainsi que ceux à venir de GAC dans son usine de Graz, en Autriche. Une stratégie qui permet aux deux constructeurs chinois d’échapper aux lourdes taxes de l’Union européenne sur les modèles importés et d’asseoir leur offensive sur le marché européen.

L'industriel autrichien Magna Steyr va assembler des modèles XPeng (photo) et GAC dans son usine à Graz. ©XPeng

XPeng franchit une nouvelle étape dans sa conquête du marché européen. Le constructeur vient d'annoncer la fabrication du G6 et du G9, ses deux SUV commercialisés pour l'heure en Europe, dans l'usine de Magna Steyr, à Graz (Autriche).

Selon nos informations, les premiers modèles seraient déjà sortis d'usine alors qu'aucune communication n'a été faite de la part de XPeng lors de la présentation des nouvelles générations qui a eue lieu il y a dix jours.

Cette décision stratégique permet d’éviter les surtaxes imposées par l’Union européenne sur les véhicules fabriqués en Chine. Concernant XPeng, les modèles sont en effet taxés à 31 %. En parallèle, la marque a inauguré un centre de recherche et développement à Munich (Allemagne). Cette nouvelle implantation doit favoriser la création de modèles supplémentaires, notamment des berlines, destinés au marché européen.

GAC sera aussi assemblé en Autriche

XPeng n'est pas le seul constructeur chinois à avoir signé un partenariat avec l'industriel autrichien, filiale du canadien Magna International. Non présent en France, les modèles du chinois GAC (Guangzhou Automobile Group) vont également être assemblés dans cette même usine, à savoir l’Aion V, un SUV familial, et l’Aion UT, une compacte électrique.

Présent en Europe depuis 2021, XPeng commercialise désormais ses voitures dans douze pays, dont le Royaume-Uni, dernier en date à intégrer son réseau. De son côté, GAC a présenté sa marque Aion lors du dernier salon de Munich. L’entreprise prévoit une expansion progressive, avec des débuts commerciaux en Pologne, au Portugal et en Finlande dès ce mois-ci, et l’ambition de couvrir l’ensemble du continent d’ici 2028.

Nouveau souffle pou Magna Steyr

Pour Magna Steyr, ce partenariat représente un nouveau souffle. Le site du constructeur autrichien, qui produit notamment le Mercedes Classe G, avait perdu plusieurs contrats majeurs ces derniers mois, avec l’arrêt programmé de la production des BMW Z4 et des Toyota Supra, ainsi que la fin des accords concernant le Jaguar I-Pace et la BMW Série 5.

XPeng et GAC viennent ainsi rejoindre Chery, BYD et Leapmotor qui assemblent déjà, ou qui assembleront prochainement, en Europe. Chery produit déjà à Barcelone certains des ses modèles comme l'Omoda 5 et le Jaecoo 7, très appréciés des Espagnols, dans l'ancienne usine Nissan. Le constructeur chinois est également présent en Italie avec la marque DR, qui assemble des modèles en CKD.

De son côté, BYD prépare l’ouverture d’une usine en Hongrie d’ici fin 2025, dans laquelle sera produite la citadine électrique Dolphin Surf, tandis que Stellantis compte assembler le B10 en Europe, probablement dans l'une de ses usines espagnoles. Reste MG, qui est la plus importante marque chinoise en Europe et qui n'a toujours pas communiqué sur le sujet. C'est d'autant plus surprenant que le constructeur SAIC est taxé à hauteur de 43,5 %, le niveau le plus élevé.

L’arrivée des constructeurs chinois dans la production européenne confirme leur volonté d’accélérer leur implantation et de rivaliser directement avec les marques locales sur le terrain des véhicules électriques.

En parallèle, GAC a annoncé ces jours-ci l'ouverture de son centre européen de pièces détachées à Rotterdam (Pays-Bas). "En Europe, pour l'Europe, s'intégrer en Europe, servir l'Europe, contribuer à l'Europe", a annoncé le constructeur, repris par nos confrères du site prnewswire.com.