Stellantis a livré plus de véhicules au quatrième trimestre 2025

Avec une croissance de 9 % de ses livraisons au quatrième trimestre 2025, Stellantis a mis à la route 1,52 million de véhicules. Alors que l'Europe élargie est à la peine (-4 %), l'Amérique du Nord bondit de 43 %, avec 127 000 unités de gagnées.

Stellantis doit sa croissance aux livraisons en l'Amérique du Nord (+43 %) au quatrième trimestre 2025. ©Stellantis

Alors que Stellantis vient d'annoncer une charge exceptionnelle de 22 milliards d'euros dans ses comptes 2025, le constructeur a également dévoilé ses livraisons mondiales pour le quatrième trimestre 2025.

Ainsi, durant le dernier trimestre, Stellantis a facturé 1,52 million de véhicules, soit un volume en hausse de 9 % et 125 000 unités. Par facturation, le constructeur entend "les véhicules livrés aux concessionnaires, distributeurs ou directement par l’entreprise à des clients particuliers et professionnels."

Une croissance de 43 % en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le bilan trimestriel est bon avec une augmentation de 43 %, à 422 000 unités. C'est 127 000 de plus qu'un an plus tôt.

"Cette amélioration significative reflète la normalisation des stocks, contrastant avec l’initiative de réduction menée l’année précédente, ainsi qu’un regain d’activité dans la région, avec des commandes en hausse de près de 150 % au quatrième trimestre 2025 sur un an, principalement grâce aux nouvelles offres et aux gammes renouvelées des marques Jeep, Ram et Dodge", précise le constructeur.

L'Europe élargie est en revanche restée en panne avec des facturations en baisse de 4 %, à 667 000 unités. Un recul aussi bien valable pour les VP que les VUL.

La bonne performance des Citroën C3, C3 Aircross, Opel Frontera et Fiat Grande Panda, en augmentation de 127 % (à 61 000 unités), n'a pas compensé la baisse globale de 21 000 unités sur le VP dans cette zone.

Stellantis pointe notamment la contre-performance de Peugeot "dont les facturations ont reculé d’environ 30 000 unités, en raison du repli des volumes des Peugeot 208 et 308, avant le récent restylage de cette dernière."

Dans le reste du monde, la tendance est globalement positive avec 7 % de gagnés en Amérique du Sud, 2 % au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que 18 % de mieux dans la zone Asie/Inde/Chine, mais avec des volumes très faibles, 18 000 unités sur le trimestre.

Enfin, les résultats de Maserati ne sont toujours pas bons. En effet, la marque italienne a vu ses facturations reculer de 30 % sur ce dernier trimestre 2025, à 1 900 unités.