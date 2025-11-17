Olivier Jansonnie prendra la relève de Jean-Marc Finot à la tête de Stellantis Motorsport

L'actuel directeur de l'équipe Peugeot en endurance, Olivier Jansonnie, sera bientôt accueilli à la tête de Stellantis Motorsport. Riche d'un parcours de plus de 25 ans dans la compétition automobile, cet ingénieur succédera, le 31 janvier 2026, à Jean-Marc Finot qui prend sa retraite.

La direction de Stellantis Motorsport va évoluer. En effet, avec la retraite annoncée de Jean-Marc Finot, Olivier Jansonnie s'apprête à prendre la suite. Sa nomination à la tête de la division sportive de Stellantis sera effective le 31 janvier 2026.

Diplômé de Centrale-Supélec, Olivier Jansonnie possède plus de 25 ans d’expérience internationale dans le sport automobile, dirigeant des équipes techniques dans différentes catégories (LMP1, Hypercar, DTM, WRC, WRX et Rallye-Raid).

Ayant débuté sa carrière chez Peugeot Sport en 1998, Olivier rejoint Mitsubishi en 2003 pour diriger le développement de la Lancer WRC, puis contribue en tant qu’indépendant à de nombreux programmes en WRC et en Endurance pour Peugeot, incluant la victoire au Mans en 2009.

En 2012, il devient responsable du développement véhicule chez BMW, supervisant le bureau d’études, le développement aérodynamique et l’ingénierie qualité pour l’ensemble des activités sportives du groupe bavarois.

De retour chez Peugeot Sport en 2016, en tant que directeur technique & directeur des projets automobiles, il dirige l’équipe technique pour les programmes Rallye-Raid (Dakar), WRX et e-WRX. Depuis 2020, il pilote le programme Endurance de Stellantis Motorsport tout en étant le directeur d’équipe du Team Peugeot TotalEnergies.

"Le sport automobile a toujours été une pierre angulaire de l’industrie automobile, façonnant l’héritage des marques Stellantis à travers des victoires emblématiques. À l’aube d’une nouvelle ère de championnats mondiaux, ma mission est claire : cultiver les talents et l’expertise qui permettront à nos marques de rester à l’avant-garde de l’innovation et de la performance", explique Olivier Jansonnie.

Le constructeur n'a pas manqué de saluer Jean-Marc Finot en rappelant son parcours qui a débuté en 1986 chez PSA.

"Au cours de sa longue carrière au sein du groupe, de la 205 GTI à la 9X8, il a mis au point les Peugeot GTI des années 80, développé le châssis de la 406 avant de devenir directeur de l’ingénierie châssis de PSA, puis directeur de l’innovation", liste Stellantis.

"Chez Stellantis Motorsport, il a remporté deux titres constructeurs et deux titres pilotes en Formule E pour DS, lancé le programme Endurance et Le Mans pour Peugeot, relancé les activités sportives de Citroën, Lancia, Opel et Maserati, développé l’activité de compétition client tout en soutenant la création de plateformes de véhicules haute performance pour Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Peugeot, DS et Maserati", poursuit le constructeur.