Le marché français progresse de 2,9 % en octobre 2025

Avec 139 513 immatriculations enregistrées en octobre 2025, le marché français affiche une croissance de 2,9 %. Les modèles électriques s'adjugent 24,4 % du marché mensuel, un record. Depuis le début de l'année, les ventes globales ont reculé de 5,4 %, avec 1 326 302 voitures, avec deux jours ouvrés de moins.

Avec 34 108 immatriculations (+63,2 %), les véhicules électriques ont représenté 24,4 % du marché français en octobre 2025. ©Renault

Pour le troisième mois consécutif, le marché français progresse. En effet, après aout (+2,2 %) et septembre (+1 %), le mois d'octobre affiche une croissance de 2,9 %, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA).

Ainsi, 139 513 véhicules ont été mis à la route en octobre, alors que depuis le début de l'exercice ils se limitent à 1 326 302, en baisse de 5,4 %.

Pour égaler les 1,718 million vendues sur l'année 2024, il faudrait en vendre près de 200 000 en novembre puis en décembre, un rythme que le marché français ne connaît plus depuis son année record en 2009.

"C'est un marché marqué par l'attentisme des consommateurs, quand on repense à octobre 2024, où il avait chuté de 11 % sur un an", a commenté une porte-parole de l'association professionnelle, interrogée par l'AFP.

"Il n'y a malheureusement pas de signaux qui laissent penser que la conjoncture va s'améliorer, alors que le marché était de 170 000 voitures par mois avant le Covid", a-t-elle ajouté.

24 % de véhicules électriques

Les constructeurs attendaient un certain rebond grâce au leasing social, la location avec option d'achat de véhicules électriques pour les ménages modestes avec aide de l'État. Il s'est peu fait sentir.

"Stimulées par les aides gouvernementales, les immatriculations de voitures électriques bondissent de 63,2 % et atteignent une part de marché record ", relève le cabinet AAA Data. Ainsi 34 108 ont pris la route sur le mois.

"L'électrique représente 24,4 % du marché sur le mois, 19 % depuis le début de l'année. C'est loin des objectifs espérés", a ajouté la porte-parole de la PFA.

"Les flottes restent le principal moteur de la conversion du marché à l'électrique, mais les aides à l'achat destinées aux particuliers commencent à produire leurs effets", selon AAA Data.

Mercredi, le ministère des Transports faisait état de 41 500 bénéficiaires au bout d'un mois, sur les 50.000 possibles.

Renault progresse

Les groupes Stellantis et Renault se partagent en octobre la moitié du marché français, avec 25,4 % et 24,5 % respectivement.

Renault connaît une meilleure dynamique, avec des ventes en hausse de 2,5 % sur les dix premiers mois de l'année, tandis que celles de Stellantis reculent de 8,3 %. Cette contraction est principalement due à Peugeot et Fiat, tandis que Citroën se maintient.

Le marché des véhicules utilitaires légers va mal lui aussi, en baisse de 7 % lors des dix premiers mois de 2025, a indiqué la PFA. (avec AFP)

Retrouvez tous les chiffres du marché dans notre Data Center