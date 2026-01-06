Le marché britannique a progressé de 3,5 % en 2025

Publié le 6 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 3 min de lecture

Avec plus de 2,02 millions de véhicules neufs immatriculés, le marché du Royaume-Uni a progressé de 3,5 % en 2025. Les modèles électriques à batterie ont dépassé 470 000 unités, grâce à une croissance de 23,9 %, pour représenter 23,4 % des immatriculations.

La Vauxhall Corsa a terminé l'année 2025 à la quatrième place des ventes au Royaume-Uni avec 35 947 immatriculations. ©Vauxhall

Alors que le marché français a reculé de 5 % en 2025, celui du Royaume-Uni a progressé de 3,5 %, avec 2 020 520 nouvelles immatriculations enregistrées par l'association sectorielle SMMT. Dans ce total, les véhicules électriques ont atteint 476 348 unités (+23,9 %), soit 23,4 % du marché contre 19,6 % un an plus tôt. De quoi faire du Royaume-Uni le deuxième marché électrique d'Europe en volume, derrière l'Allemagne (545 000 unités en 2025). En France, les électriques ont totalisé 326 923 électriques l'année dernière (+12,5 %), soit 20 % du marché. Dépasser 30 % de VE en 2026 Le Royaume-Uni s'est fixé l'objectif d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs en 2030 (2035 pour les hybrides), ce qui le place parmi les pays les plus ambitieux en la matière, surtout après la décision mi-décembre de l'Union européenne de prolonger la vente de voitures thermiques neuves au-delà de l'objectif initial de 2035 sous certaines conditions. "La divergence entre le Royaume-Uni et le marché bien plus vaste à sa porte s'accentue", s'inquiète le SMMT dans son communiqué, qui souligne que "l'objectif de ventes zéro émission" du pays "exigera l'année prochaine que les (véhicules tout électriques) représentent une voiture neuve sur trois". L'industrie regrette qu'un quart seulement des modèles soit éligible à la prime britannique à l'achat des véhicules électriques et s'en prend aussi à l'annonce d'une taxe kilométrique à partir de 2028, qui "envoie un message déroutant aux consommateurs". Le Ford Puma en tête Dans ce contexte, le Ford Puma termine l'année à la première place avec 55 488 immatriculations devant le Kia Sportage (47 778) et le Nissan Qashqai (41 141). Vauxhall n'apparaît qu'à la quatrième place avec la Corsa (35 947). Sur le seul marché des électriques, Tesla s'adjuge les meilleures ventes avec 24 298 unités pour la Model Y et 21 188 pour la Model 3. Audi complète le podium avec 14 433 Q4 e-tron, suivi du Q6 e-tron (13 148).

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet