Le marché automobile européen débute 2026 dans le rouge

Publié le 24 février 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Après avoir enchainé six mois consécutifs de croissance, le marché automobile européen début mal d'exercice 2026. Les immatriculations ont reculé de 3,9 %, à 799 625 unités. En revanche, les véhicules électriques gagnent 24,2 % et s'adjugent une part de marché de 19,3 %.
Avec des immatriculations en hausse de 31,3 %, la marque Fiat débute bien l'année 2026 en Europe et porte Stellantis. ©Fiat

A l'image des marchés français et allemand, en chute de 6,6 % en janvier 2026, les chiffres à l'échelle continentale sont à peine meilleurs.

 

En effet, durant le premier mois de l'année, l'ACEA a totalisé 799 625 immatriculations dans l'Union européenne, soit un repli de 3,9 %. En prenant le périmètre européen au sens large, la chute est de 3,5 %, à 961 382 unités.

 

 

Les véhicules hybrides (MHEV et HEV) ont été de nouveau les plus prisées avec 39 % des immatriculations (+6,2 %) alors que logiquement les motorisations essence reculent de 28,2 % et les Diesel de 22,3 %.

 

Alors qu'ils souffrent dans l'hexagone (-0,6 % en janvier), les hybrides rechargeables sont bien orientés en Europe avec une croissance de 28,7 % et une part de marché de 8,9 %.

 

La part des véhicules électriques atteint 19,3 % grâce à des immatriculations en hausse de 24,2 % pour atteindre 154 230 unités.

 

Stellantis gagne 2,1 points de part de marché

 

Du côté des constructeurs, le marché est toujours dominé par le groupe Volkswagen qui s'adjuge 27,5 % des ventes continentales, malgré un léger repli de 3,7 % des ventes à 219 708 unités.

 

Avec 18,2 % du marché, en hausse de 2,1 points, Stellantis regagne du terrain avec des immatriculations en croissance de 9,1 %, à 145 750 unités.

 

Le groupe Renault complète le podium mais réalise un mauvais mois. En effet, la part du marché du français recule de 1,5 point, à 9,4 %, à cause d'une chute de 16,7 % des mises à la route (75 243 unités).

 

