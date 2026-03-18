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Constructeurs

Journées portes ouvertes : l'électrique tire son épingle du jeu

Publié le 18 mars 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
3 min de lecture
La hausse des prix des carburants depuis le début de la crise au Moyen-Orient relance l’intérêt des consommateurs pour les voitures électriques. Lors des journées portes ouvertes de printemps, les concessionnaires ont enregistré une nette progression des commandes, confirmant un lien direct entre coût à la pompe et choix des automobilistes.
Ford Puma JPO
Les commandes du Ford Puma électrique lors des JPO se rapprochent désormais de celles du Puma à essence, malgré un prix supérieur de quelque 6 000 euros. ©Ford

Et si la meilleure publicité pour la voiture électrique… c’était le prix de l’essence ? Les concessionnaires, qui tenaient leurs habituelles journées portes ouvertes (JPO) de printemps les 14 et 15 mars 2026, ont constaté un sursaut de commandes de voitures électriques. 

 

Selon la plupart des constructeurs interrogés par l’agence de presse AFP, le prix des carburants revient au centre des préoccupations des clients, ce qui les pousse vers les modèles à batterie. "Le premier levier des ventes de voitures électriques, c'est le prix à la pompe", souligne un porte-parole de Stellantis, qui a vu une hausse de 45 % des commandes de voitures électriques par rapport aux JPO de janvier. La hausse est de 65 % par rapport aux JPO de mars 2025.

 

Des commandes qui ont grimpé de 24 % lors des JPO

 

Alors que l'essence a grimpé de 10 à 20 centimes/l depuis le début de la guerre en Iran fin février 2026, le constructeur a vu la part des voitures électriques dans ses commandes grimper à 24 % ce week-end du 14-15 mars 2026, contre 20,6 % en janvier et 16,2 % en mars 2025. "Gagner quatre points, c'est énorme", souligne Stellantis. 

 

"On voit un regain d'intérêt pour les véhicules électriques, dont la part a légèrement progressé", confirme un représentant de Volkswagen France. "Le sujet du carburant revient au centre des échanges entre clients et vendeurs". 

 

Guerre en Iran : pourquoi certains distributeurs vont subir la hausse de l’énergie

 

Le groupe lancera en fin d'année 2026 une version électrique de la Polo, star de ses ventes en France. Pas d'évolution notable en revanche chez Renault, où la R5 électrique continue sur sa lancée. "Nos véhicules électrifiés se vendent toujours bien", indique le groupe. 

 

Une part de véhicules électriques qui bondit de 42 % 

 

À l'inverse, Ford a vu une progression très nette des commandes d'électriques ce week-end. Leur part a bondi à 42 %, contre 31 % en janvier et 25 % un an plus tôt. Les commandes du Ford Puma électrique se rapprochent désormais de celles du Puma à essence, malgré un prix supérieur de quelque 6 000 euros.

 

Et chez le sud-coréen Hyundai, la part des commandes de voitures électriques "est restée identique à notre moyenne, d'un peu plus de 25 %, mais nos concessionnaires ont reçu plus de demandes de renseignements", commente le groupe. 

 

La flambée des coûts du pétrole dope de 91 % les requêtes d'électriques d'occasion

 

Enfin MG (groupe SAIC), l'une des marques chinoises de voitures électriques et hybrides les plus dynamiques en France (35 000 immatriculations en 2025), a enregistré plus de 1 700 commandes pendant les JPO de mars 2026, en hausse de 31 % par rapport à janvier. Organisées cinq fois par an par la profession, les JPO, avec leurs rabais de 5 000 à 10 000 euros, peuvent représenter pour les marques un tiers des ventes mensuelles. (Avec AFP)

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