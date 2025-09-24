Cléon, berceau des moteurs électriques de l’Alpine A390

Le groupe Renault vient d’inaugurer une toute nouvelle ligne de production dans l’usine Ampere de Cléon (76). Celle-ci fabriquera les moteurs arrière de l’Alpine A390, dont la commercialisation est prévue pour la fin de l’année 2025.

Le double moteur électrique 7DL, situé sur l'essieu arrière de l'Alpine A390, sort depuis le 23 septembre 2025 des lignes de production de l'usine Ampere de Cléon. ©Christel Sasso/Planimonteur

Née en 1958, la manufacture de Cléon (76) est le site historique d’usinage et d’assemblage des moteurs essence et diesel de Renault. Considérée comme le pôle mécanique du groupe, l’usine, qui emploie aujourd’hui 3 146 personnes, a produit un total de 101,7 millions de moteurs et boîtes de vitesses depuis son démarrage il y a près de 70 ans.

Mais depuis 2015, Cléon fabrique également des groupes motopropulseurs électriques. Un million de moteurs électriques sont ainsi sortis des lignes de l’usine en l’espace de dix ans. Le site entend par ailleurs progressivement migrer sa production vers cette technologie, et a, à cet effet, rejoint Ampere en 2023, la filiale du groupe Renault en charge des projets électriques.

"Cléon incarne parfaitement la vision industrielle d’Ampere : allier excellence technique, innovation électrique et engagement humain au service de plusieurs marques. Produire le millionième moteur électrique ici est une fierté collective et une preuve de notre capacité à faire rayonner la performance française en Europe", souligne Josep Maria Recasens, directeur général d’Ampere.

Une nouvelle ligne de production pour l’A390

En parallèle de ses activités thermique et hybride, l’usine Ampere de Cléon fabrique donc trois gammes de moteurs électriques. D’abord le bloc 5AX, qui a dans un premier temps servi à équiper les Renault Zoe et Kangoo E-Tech, mais aussi plus récemment le moteur 6AM de l’Alpine A290, des Renault Scenic et Megane E-Tech. Depuis septembre 2024, le moteur 6AK des R5 et R4 E-Tech est aussi assemblé là-bas.

Mais le site s’est récemment vu confier l’attribution d’un tout nouveau bloc : le 7DL. Depuis le 23 septembre 2025, ce double moteur électrique sort en effet d’une ligne de production flambant neuve, mise en place spécialement pour lui. Le 7DL viendra alors équiper l’essieu arrière de l’Alpine A390, le futur crossover de la marque au A fléché fabriqué dans l’usine de Dieppe, dont la commercialisation est prévue pour la fin de l’année 2025.

Composé de deux moteurs de 125 kW chacun, le 7DL pourra donc délivrer une puissance totale de 250 kW, soit 340 ch. Il sera associé au 6AM, précédemment évoqué, qui sera quant à lui situé à l’avant du véhicule, offrant de fait une transmission intégrale à l’Alpine A390.

La fabrication de ce double moteur arrière nécessite pas moins de 85 composants, tous d’origine française ou européenne. Trente opérations sont ainsi réalisées sur l’ensemble de la ligne de production, et ce, par une équipe de neuf personnes. 6 000 moteurs peuvent être assemblés chaque année. Mais l’usine estime qu'à terme la capacité maximale de production pourrait grimper à 20 000 moteurs par an.