Citroën passe du rallye à la Formule E

Incontournable dans l'univers du rallye depuis des décennies, Citroën vient d'annoncer son engagement, dès 2026, dans le Championnat du monde de Formule E. La marque aux chevrons va-t-elle y remplacer DS et Maserati ?

Citroën a annoncé son engagement en Formule E à partir de la saison 2026. ©Citroën

Citroën va changer de sport ! En effet, la marque française vient d'annoncer son engagement en Formule E dès la saison 2026. Il y a pourtant déjà deux marques du groupe Stellantis engagées dans ce championnat.

En effet, DS et Maserati sont déjà sur la grille, il est donc plus que probable qu'une des deux, voire les deux, se retirent. Tout cela devrait être plus clair le 20 octobre 2025, date où Citroën en dira plus sur la suite du programme et sans doute le nom des deux pilotes choisis.

"Une aventure électrique, innovante et pleine de passion qui incarne nos valeurs et notre vision pour la mobilité de demain", écrit la marque aux chevrons dans un communiqué.

Lancia à la place de Citroën en rallye ?

Cette annonce sonne peut-être la fin du programme quasi usine de la C3 Rally2 en championnat du monde WRC avec les frères Rossel et l'équipe française PH Sport. Car, depuis quelques mois, une autre marque du groupe monte en puissance dans l'univers du rallye : Lancia.

La marque italienne a lancé une Ypsilon HF Rally4 (sur la base de la 208 du même nom) et une formule promotion en Italie, le Lancia Trofeo. Cette démarche mènera-t-elle Lancia vers la catégorie reine en 2027 à l'occasion du changement de réglementation technique ? Rien n'est moins sûr, mais c'est une possibilité envisageable.

Mais en plus de cela, Lancia développe en ce moment une version Rally2 de son Ypsilon, sur la base de la C3 qui demeure une référence malgré les années. Les pilotes français maison, Yoann Bonato et Léo Rossel se sont relayés au volant de l'italienne il y a quelques semaines.

Si toutefois cette hypothèse se confirme, on peut penser que le département compétition clients de Citroën va continuer d'épauler nombre d'équipages et d'écuries, car beaucoup de C3 sont engagées dans divers rallyes.

Une page se tourne

Citroën semble donc tourner une page de son histoire sportive après l'épopée des ZX au Dakar et la domination des Xsara, C4 et autres DS3 en WRC avec la domination de Sébastien Loeb et la mise sur orbite de Sébastien Ogier. Il y a aussi eu une période circuit avec les C-Élysées.

Stellantis semble redéfinir les territoires sportifs de ses marques. Peugeot reste en Endurance WEC, Lancia et Opel misent sur le rallye (l'allemand avec une formule 100 % électrique) et Citroën se lance donc dans l'électrique.

DS, Maserati (sans doute) mais aussi Alfa Romeo ou Fiat sont pour l'heure les parents pauvres de l'engagement sportif. Mais pas sûr, vu le contexte actuel, que Stellantis engage plus de marques dans des programmes mondiaux.