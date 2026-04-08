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Distribution

Le groupe Maurel reprend Sud Auto

Publié le 8 avril 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Maurel, concessionnaire castrais, assoit sa présence dans le Tarn en reprenant trois sites, dont deux multimarques, appartenant au groupe Sud Auto. Celui-ci est dirigé par la famille Toulemonde qui distribue Citroën, DS Automobiles, Fiat et Jeep.
Le groupe Sud Auto, important distributeur Citroën dans le sud-est du Tarn (81), est repris par le concessionnaire Maurel (image d'archive). ©Le Journal de l'Automobile
Le groupe Sud Auto, important distributeur Citroën dans le sud-est du Tarn (81), est repris par le concessionnaire Maurel (image d'archive). ©Le Journal de l'Automobile

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe Sud Auto est sur le point d'être absorbé par son voisin Maurel. Présent à Castres (81), siège de l'entreprise dirigée par Christophe Maurel, Sud Auto distribue Citroën, DS Automobiles, Fiat et Jeep. Il est également présent à Mazamet (Citroën et Fiat) ainsi qu'à Revel (31), avec Citroën, ville à la limite de la Haute-Garonne et du Tarn.

 

L'entreprise a commercialisé 800 VN et a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Il emploie 80 personnes.

 

GPDA 2025 : le groupe Maurel décroche le Prix de l'e-réputation

 

Figure historique dans le sud-est du département, le groupe Sud Auto fêtera cette année ses quarante ans d'existence. "Jacques et Laurent Toulemonde, le père et le fils, ont décidé de se retirer du monde de l'automobile", explique Christophe Maurel, président du groupe éponyme.

 

Renforcer sa présence dans le Tarn

 

Cette acquisition, toute naturelle d'un point de vue géographique, va permettre à ce dernier d'asseoir sa présence dans cette partie du département. À Castres, le groupe Maurel distribue déjà Peugeot et Opel, tandis qu'il est également présent à Revel avec Peugeot.

 

Fin 2024, le groupe Maurel figurait à la 51e place du Top 100 des distributeurs édité par Le Journal de l'Automobile. Il avait commercialisé 8 098 véhicules neufs, dont 1 145 Citroën et 225 Fiat. Il avait réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 403 millions d'euros.

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