À combien se montent les échanges automobiles entre l'Europe et les États-Unis ?

Les automobiles européennes arrivant aux États-Unis seront donc frappées de 25 % de droits de douane supplémentaires à partir du 2 avril 2025. L’année dernière, 749 170 VP et 8 484 VU ont traversé l’Atlantique, pour une valeur de près de 39 milliards.

Le Mexique accueille de nombreuses usines de constructeurs du monde entier, y compris américains. ©BMW

Donald Trump a donc mis sa menace à exécution. Les véhicules importés aux États-Unis seront donc taxés à 25 % à partir du 2 avril 2025. Une part qui s'ajoute aux 2,5 % en vigueur jusqu'ici.

Les États-Unis font-ils face à un raz-de-marée de véhicules produits en Europe ? Pas vraiment. En effet, en 2024, seulement 749 170 véhicules particuliers (VP) made in UE ont traversé l'Atlantique, pour une valeur de 38,5 milliards d’euros, selon les chiffres de l’ACEA. Parmi ces modèles, 111 584 étaient électriques (soit 14,9 %) pour une valeur de 5,9 milliards.

À l’inverse, l’Europe a importé 164 857 VP des États-Unis, pour une valeur de 7,7 milliards d’euros. Dont 11,4 % d’électriques (18 841 unités) pour une valeur de 1,4 milliard.

Pour les véhicules commerciaux (VUL et PL) et autres bus, l’Europe a exporté 8 484 unités vers les US, totalisant une valeur de 430,4 millions. Les modèles américains ont été 4 295 à traverser l’Atlantique, pour une valeur de 81,1 millions.

Les États-Unis représentent donc 15 % des 5,1 millions de VP exportés depuis l’Europe et 22 % en valeur. Voilà pour les échanges entre l’Europe et les États-Unis. Mais les modèles importés outre-Atlantique ne se limitent évidemment pas à ceux venant de notre continent. Le Japon, la Corée du Sud, le Mexique et le Canada sont aussi dans le collimateur du président américain.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois. Donald Trump avait déjà des velléités de taxes sur les importations automobiles. Mais un accord avait été trouvé.

Le Mexique et le Canada en première ligne

Le Mexique et le Canada seront aussi particulièrement visés. Par exemple, BMW, malgré le fait qu'il soit le gros exportateur de voitures des États-Unis grâce à son usine de Spartanburg en Caroline du Sud (10,1 milliards de dollars d'exportations en 2024 et plus de 100 milliards depuis 2014), sera également touché puisqu'il alimente aussi le marché américain depuis le Mexique avec son usine de San Luis Potosí.

Mais il ne sera pas le seul, le Mexique abrite de nombreuses usines automobiles (VW, Audi, Mercedes, Toyota, Nissan, etc.). Idem au Canada où la province de l'Ontario, voisine du Michigan et donc de Detroit, abrite des sites de GM, Ford, Stellantis ou Honda. Sans compter, pour les deux pays, les équipementiers qui seront également nombreux.

Vers une forte augmentation des prix et des coûts de production

Parmi les effets attendus, côté américain, il y aura sans nul doute une augmentation des prix. Les étiquettes des véhicules neufs importés pourraient grimper de 4 000 à 10 000 dollars.

Les tarifs des modèles fabriqués aux US devraient grimper aussi car la taxe des 25 % concerne aussi les pièces importées. En moyenne, les modèles assemblés dans les usines américaines accueillent 60 % de pièces importées. GM, Ford et Stellantis n'échapperont donc pas à l'inflation et à l'augmentation de leurs coûts de production. Puis, s'ajoutent également à cela des taxes sur l'aluminium et l'acier.

Même Tesla sera touché, bien que son patron tempère les choses. La marque alimente, en très grande partie, le marché américain avec des modèles fabriqués sur place. Ceux-ci feraient seulement appel à 40 % de pièces importées. L'augmentation des coûts de production serait donc moins forte.

Un accord perdant-perdant semble donc se dessiner. L'Union européenne a pris acte de la situation, affiche encore la volonté de négocier, mais apportera une réponse à ces nouveaux droits de douane sur l'automobile le 13 avril prochain.