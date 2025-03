Droits de douane de Trump : branle-bas de combat dans l’industrie automobile

L’augmentation imminente des droits de douane aux États-Unis met en alerte les constructeurs automobiles du monde entier. Dans deux semaines, le 2 avril 2025, Donald Trump mettra en vigueur sa menace d’imposer des droits de douane de 25 % sur toutes les importations d’automobiles et de semi-conducteurs, en plus des autres secteurs industriels comme les produits pharmaceutiques.

Quels sont les constructeurs les plus exposés ?

Stellantis, General Motors et Ford figurent parmi les plus exposés en raison de leur forte dépendance aux importations en provenance du Mexique et du Canada. Stellantis importe environ 40 % de ses voitures vendues sous les marques Ram, Fiat, Dodge ou encore Chrysler, rapporte l'agence Moody's. General Motors produit environ 840 000 véhicules au Mexique et 150 000 au Canada, selon la même source. Résultat, les prix des véhicules, déjà en hausse de 20 % en cinq ans, pourraient flamber de 12 000 dollars, selon un rapport de l’Anderson Economic Group (AEG).

En Europe, où de prochaines mesures devraient également être annoncées, les constructeurs allemands sont les plus menacés. BMW, Mercedes et Audi, dépendent largement du marché américain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour l'instant promet une réponse et "des contre-mesures fermes et proportionnées" à cette hausse. Mesures qui n'ont pas encore été dévoilées.

À ce jour, les trois constructeurs allemands envisagent toutes les possibilités pour amortir le choc de la hausse de ces taxes. Les décisions qui pourraient être prises vont de la localisation d'une partie de la production sur le sol américain lorsque cela est possible, à l'absorption de ces droits supplémentaires. Audi doit annoncer prochainement ses décisions sur les futurs sites de production pour le marché américain. BMW devrait supporter la hausse des coûts au moins pour quelques semaines. Quant à Mercedes, nos confrères d'Automotive News Europe, rapportent qu'une option consisterait à importer aux USA des véhicules produits en Afrique du Sud.

Un risque de déstabilisation de l'économie selon les constructeurs japonais

Du côté du Japon, les constructeurs nippons alertent sur un risque de déstabilisation de leur économie. Lors d'une conférence de presse, le Jama (Association des constructeurs automobiles japonais) a lancé une mise en garde contre l'impact du protectionnisme commercial américain.

"Nous craignons que les droits de douane supplémentaires de 25 % sur les automobiles, actuellement envisagés par l'administration Trump, s'ils étaient appliqués aux exportateurs du Japon, du Mexique et du Canada, aient un impact négatif global sur les économies des États-Unis et du Japon", a déclaré Masanori Katayama, président de l'association, lors d'une conférence de presse.

Les États-Unis représentent un marché crucial pour Toyota, Honda et Nissan, qui exportent 1,37 million de véhicules par an. Une taxe de 25 % sur les importations pourrait contraindre les constructeurs à réduire massivement leur production. Or, en 2024, l'automobile représentait environ un tiers des exportations japonaises vers les États-Unis, pour l'équivalent de 142 milliards de dollars.

Mais pendant ce temps, la Chine reste épargnée. Seuls 0,4 % de ses véhicules sont actuellement exportés vers les États-Unis.