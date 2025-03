Droits de douane : BMW déploie un parapluie au-dessus des distributeurs américains

Le constructeur allemand ne laissera pas ses concessionnaires seuls face à l'augmentation tarifaire découlant des nouvelles règles de taxation douanières qui s'appliquent aux États-Unis. BMW absorbera durant un temps le coût supplémentaire des véhicules produits au Mexique.

Depuis le Mexique, BMW importe notamment la Série 3 et le coupé Série 2. ©BMW Group

Le groupe BMW réagit aux nouvelles mesures appliquées par l'administration américaine. Le constructeur automobile allemand a annoncé à ses concessionnaires aux États-Unis qu'il absorberait le coût supplémentaire des nouveaux droits de douane sur ses importations en provenance du Mexique.

Une disposition adoptée du moins pour les prochaines semaines, a déclaré un porte-parole de l'entreprise mercredi 12 mars 2025, jour d'entrée en vigueur des 25 % de taxes douanières à la frontière américaine.

10 % des ventes sont concernés

Le groupe a indiqué que, jusqu'au 1er mai 2025, il "protégerait les prix" de certains modèles fabriqués au Mexique, à savoir la berline BMW Série 3 et le coupé Série 2. Un porte-parole de l'entreprise a confirmé le contenu d'un message adressé aux concessionnaires dont le Wall Street Journal a pu prendre connaissance.

Selon un autre porte-parole de l'entreprise allemande, cité par Reuters, environ 10 % des ventes de BMW aux États-Unis proviennent d'importations en provenance du Mexique.

Rappelons qu'il existe une exemption d'un mois accordée par Donald Trump. Elle concerne les véhicules assemblés par les constructeurs associés à l'USMCA. Et pour cause, le traité commercial passé en 2020 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, prévoit une exonération de taxe pour un véhicule produit dans l'un de ces pays et avec 75 % minimum de pièces d'origine nord-américaine. Les termes de l'USMCA doivent être réexaminés en juillet 2026. (Avec Reuters)