2025 ne sera pas l’année du groupe Stellantis

Le groupe Stellantis accuse une perte nette de 2,3 milliards d’euros au premier semestre 2025. Si le constructeur est parvenu à limiter l’impact des droits de douane américains sur cette période, il estime néanmoins que leur coût pourrait atteindre 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de l’année.

Le groupe Stellantis a été contraint de rétablir ses objectifs financiers en 2025, après une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre. ©AdobeStock-Mike Dot

Après une année 2024 catastrophique, le groupe Stellantis peine à relever la tête au premier semestre 2025. Le constructeur automobile, dirigé par Antonio Filosa, a fait état d’un chiffre d’affaires en baisse de 13 %, à 74,3 milliards d’euros, soit dix milliards de moins qu’au premier semestre 2024. Une contre-performance qui s’explique notamment par le recul des ventes en Amérique du Nord.

Pire encore, le groupe aux quatorze marques accuse une perte de 2,3 milliards d’euros au premier semestre 2025, alors qu’il enregistrait un bénéfice net de 5,6 milliards d’euros un an plus tôt. La marge opérationnelle, longtemps promise "à deux chiffres" par l’ancien directeur général Carlos Tavares, a également chuté à 0,7 % du chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l’année.

"2025 s’avère être une année difficile, mais aussi une année d’amélioration progressive. Des signes tangibles de progrès apparaissent lorsque l’on compare le premier semestre 2025 au deuxième semestre 2024, avec une hausse des volumes, du chiffre d’affaires net et du résultat opérationnel courant, malgré un environnement externe de plus en plus contraignant. Notre nouvelle équipe de direction, consciente des défis à relever, continuera de prendre les décisions difficiles qui s’imposent pour rétablir une croissance rentable et améliorer significativement les résultats", a réagi le patron du groupe, Antonio Filosa.

Baisse des livraisons sur les marchés clés

La diminution du chiffre d’affaires de Stellantis au premier semestre 2025 se justifie en grande partie par la baisse des livraisons sur ses principaux marchés clés. Dans le détail, les livraisons ont diminué de 23 % en Amérique du Nord, à 647 000 unités, principalement en raison des droits de douanes américains. Le chiffre d'affaires net de la région a quant à lui chuté de 26 %, pour atteindre 28,2 milliards d'euros.

Malgré une baisse de 7 % des livraisons, l'Europe élargie reste de loin la région la plus importante de Stellantis en termes de volume, avec 1,3 million d’exemplaires vendus sur la première moitié de l’année. Ce ralentissement a toutefois été en partie compensé par la hausse des volumes de certains modèles tels que la Fiat 600, les Peugeot 3008 et 5008, ainsi que le Jeep Avenger. Le groupe a donc vu ses revenus reculer de 2 % sur le Vieux Continent.

L'une des seules éclaircies, l'Amérique du Sud a été la région la plus rentable pour le constructeur au premier semestre 2025, avec une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires, à 7,8 milliards d'euros, porté principalement par une demande accrue en Argentine.

Enfin, la région Moyen-Orient et Afrique a également été rentable pour le groupe. Les ventes y ont en effet progressé de 13 %, pour atteindre 133 000 unités, tandis que le chiffre d'affaires net s'est élevé à 4,9 milliards d'euros.

Attention aux droits de douane américains

Au premier semestre 2025, Stellantis est parvenu à limiter l’impact des nouveaux droits de douane américains, ces derniers n’ayant coûté "que" 300 millions d’euros au constructeur franco-italo-américain. En revanche, le groupe s’attend à être nettement plus touché, au deuxième semestre 2025, par les taxes mises en place par Donald Trump, pour un coût total estimé à 1,5 milliard d’euros.

Contraint de rétablir ses objectifs financiers, le groupe Stellantis s’attend néanmoins à une nette amélioration de ses résultats pour le reste de l’exercice 2025, grâce à son offensive produits et après avoir fait le ménage dans ses différents marchés au début de l’année.

"Le premier semestre a été incroyablement difficile et loin de là où nous voulons et devons être", a déclaré Antonio Filosa. Qui poursuit : "Nous parviendrons à retrouver des marges en lançant de nouveaux produits, en améliorant notre exécution et en prenant toutes les décisions difficiles nécessaires, comme nous avons commencé à le faire au premier semestre."

À la mi-juillet 2025, le constructeur avait par exemple annoncé mettre un terme à son programme de développement de la technologie de pile à combustible à hydrogène, considéré comme peu rentable.