Nouveautés 2025 : quelles sont les voitures les plus attendues ?

Après une année 2024 marquée par un festival de nouveaux véhicules, place à 2025 ! Si les constructeurs automobiles n’ont pas fait dans la demi-mesure l'an passé, le prochain millésime nous prépare également son lot de surprises. Le Journal des Flottes passe en revue les modèles les plus attendus.

Le Journal des Flottes a réalisé une sélection de 20 véhicules faisant partie des grandes nouveautés attendues pour l'année 2025. ©DR

Alpine A390

Commençons d’abord ce tour d’horizon par Alpine. La marque fléchée prévoit en effet d’ajouter un troisième modèle à sa nouvelle gamme de véhicules, jusqu’alors composée de l’A110 et de la petite dernière, l’A290. Présenté au Mondial de Paris 2024 sous la forme d’un concept car, l’A390 sera un crossover 100 % électrique. Pour l’heure, très peu d’informations ont été communiquées sur sa future version de série. On sait en revanche que son lancement devrait intervenir à la fin de l’automne 2025.

Audi A6 e-tron

Disponible en carrosserie berline ou break, la nouvelle Audi A6 e-tron arrivera dans les concessions françaises dès début 2025. À en croire le constructeur allemand, la routière pourra parcourir jusqu’à 757 km entre deux recharges. Il faudra néanmoins débourser un minimum de 66 500 euros pour s’offrir les services de la berline aux anneaux.

BYD Sealion 7

Septième modèle du constructeur disponible en France, le BYD Sealion 7 fait partie du segment D des SUV 100 % électriques. Le dernier venu du constructeur chinois affiche une autonomie pouvant aller jusqu’à 502 km, pour un ticket d’entrée fixé à 46 990 euros, un prix légèrement plus élevé que celui de ses concurrents directs. Son lancement a déjà débuté, mais c’est à partir de 2025 qu’il bénéficiera de sa première année complète de commercialisation.

Citroën C3 Aircross

Après la nouvelle C3, Citroën poursuit la reconstruction de sa gamme avec la troisième génération du C3 Aircross. Avec son design affirmé et son large éventail de motorisations, ce B-SUV, disponible en cinq et sept places, doit permettre à la marque de renouer avec les volumes sur ce segment. Pour cela, le modèle pourra également compter sur ses tarifs agressifs. Le C3 Aircross débute à 19 400 euros avec le moteur essence PureTech de 100 ch, tandis que sa version 100 % électrique est proposée à partir de 27 400 euros, hors bonus. Seul petit bémol : son autonomie. Le ë-C3 Aircross devrait disposer d’à peine plus de 300 km de rayon d’action, bien qu’une batterie plus grande, annoncée pour 2025, lui permettra de dépasser les 400 km.

Cupra Terramar

Fruit de la collaboration entre Cupra et Audi, le Terramar est le septième modèle de la marque espagnole sur le segment C. Reposant sur la plateforme du récent Volkswagen Tiguan, il est disponible en trois motorisations, un eTSI doté d'une hybridation légère de 150 ch et de deux versions hybrides rechargeables, la première de 202 ch, la seconde de 272 ch avec une promesse de 100 km d'autonomie. Les prix du Cupra Terramar vont de 47 500 euros pour sa version eTSI 150 ch, à 59 800 euros pour sa version VZ eHybrid 272 ch.

Dacia Bigster

Avec ce nouveau modèle, Dacia fait donc officiellement son entrée sur le segment des C-SUV. Cependant, hors de question de parler d’un Duster XL chez Dacia, qui considère le Bigster comme un véhicule à part, apportant son lot de nouveautés. À commencer par l’inauguration de trois motorisations électrifiées inédites : Hybrid 155, TCe 140 et ECO-G 140. Le Bigster sera également disponible en quatre roues motrices avec la motorisation TCe 130 4x4. Niveau prix, le constructeur reste fidèle à ce qu’il a l’habitude de proposer. La version essence du Dacia Bigster sera donc disponible en dessous de 25 000 euros, tandis que les tarifs de sa déclinaison hybride seront légèrement inférieurs à 30 000 euros. Les prix définitifs seront communiqués début 2025, pour une commercialisation prévue en juin prochain.

DS N°8

La marque automobile premium du groupe Stellantis lance le premier du nom d'une nouvelle gamme. Mi-SUV, mi-coupé, le N°8 inaugure l'engagement de DS dans le 100 % électrique. Le nouveau porte-drapeau de DS devrait proposer jusqu'à 750 km d'autonomie, avec trois motorisations disponibles au catalogue : 230 chevaux, 245 chevaux (345 Nm pour ces deux motorisations) et 350 chevaux (511 Nm). Le lancement du DS N°8 est prévu pour mai 2025.

Fiat Grande Panda

Baptisée Grande Panda, la nouvelle génération de la Panda reposera sur la même plateforme que la Citroën C3 et bénéficiera donc des mêmes motorisations électrique et hybride. Sa version 100 % électrique, dont le lancement devrait intervenir dès début 2025, sera disponible avec un ticket d’entrée à 24 900 euros, hors bonus. Pour son modèle, Fiat promet 320 km d’autonomie en cycle WLTP.

Hyundai Inster

Avec l’Inster, Hyundai électrifie son entrée de gamme. Disponible en concessions en janvier 2025, ce petit A-SUV 100 % électrique voit son prix débuter à 25 000 euros et revendique jusqu’à 355 km d’autonomie pour sa batterie la plus grosse. Un tarif attractif compte tenu des prestations proposées, dignes des segments supérieurs. De quoi relancer les ventes électriques de la marque.

Kia EV3

Après l’EV6 et l’EV9, Kia continue de développer sa gamme de véhicules électriques avec l’EV3. Ce SUV, qui s’inscrit dans le segment B, se veut très compétitif. Sa gamme commence en effet à partir de 35 990 euros pour finir à 45 990 euros. L’EV3 est disponible avec deux capacités, 58,3 kWh et 81,4 kWh, soit des autonomies respectives de 436 et 605 km, la meilleure du marché sur ce segment. Déjà disponible en concessions, le nouveau Kia EV3 sera suivi de l’EV4, dont le lancement est prévu pour l’été 2025.

Lynk & Co 02

Disponible à la commande en France à partir de 35 995 euros, le Lynk & Co 02 est le deuxième véhicule du constructeur chinois détenu par Geely. Ce crossover 100 % électrique repose sur la même plateforme que celle utilisée pour les Volvo EX30 ou les Smart #1 et #3. Le Lynk & Co 02 s'inscrit dans le segment C et dispose d'un moteur de 271 ch, alimenté par une batterie de 66 kWh avec une autonomie allant jusqu'à 445 km.

MG ZS et EHS

Disponible en hybride non rechargeable et en 100 % électrique, le nouveau MG ZS s’affiche comme un sérieux concurrent du Dacia Duster. Proposé à un prix très attrayant, pour des prestations dignes des segments supérieurs, ce B-SUV s’annonce comme le futur best-seller de la marque. En outre, sa version hybride commence à 22 990 euros, quand le ZS EV débute à 23 990 euros, avec une autonomie allant jusqu’à 440 km.

De son côté, la deuxième génération du MG EHS n’a plus grand-chose à voir avec le modèle qu’elle remplace. Ce SUV hybride rechargeable du segment C repose sur un nouveau châssis et surtout, ses caractéristiques évoluent en profondeur. Résultat, le nouveau MG EHS développe au total 272 ch, et offre une autonomie de 100 km en 100 % électrique, le plaçant dans le haut du marché des PHEV. À équipement équivalent, il affiche en plus un tarif imbattable, entre 8 000 et 12 000 euros moins cher que la concurrence directe, avec une gamme qui oscille entre 37 990 et 39 990 euros.

Mitsubishi : clones des Renault Scenic E-Tech et Symbioz

En 2025, Mitsubishi prévoit l’arrivée de deux nouveaux SUV. Le premier, disponible en thermique et hybride, sera dérivé du Renault Symbioz, tandis que le second sera le clone du Scenic E-Tech, et marquera donc le retour de la marque japonaise sur le marché des véhicules électriques. De son côté, l’Outlander, considéré comme le porte-étendard de Mitsubishi, sera commercialisé en France début 2025.

Opel Frontera

Positionné entre le Mokka et le Grandland, l’Opel Frontera vient remplacer le Crossland. Le nouveau SUV allemand, cousin technique du C3 Aircross, sera disponible en motorisations 100 % électrique et hybride 48 V, et en version cinq ou sept places. De quoi satisfaire une clientèle assez large. Ses tarifs débutent à 24 500 euros pour l’hybridation légère et 29 000 euros pour le Frontera 100 % électrique, tandis que son arrivée dans les concessions françaises est programmée pour avril 2025.

Renault 4 E-Tech

Alors que la nouvelle R5 entame sa carrière, Renault prévoit également de redonner vie à un autre de ses modèles iconiques : la R4. Cette cuvée 2025 de la R4 sera en revanche 100 % électrique, avec tout de même quelques clins d’œil au passé. La R4 E-Tech sera donc proposée avec le moteur 150 ch associé à la batterie de 52 kWh et en 120 ch avec 40 kWh. Renault promet des autonomies proches de celles de la R5 et un prix sous la barre des 30 000 euros pour la version avec la plus petite batterie.

Skoda Elroq

Fort du succès de l’Enyaq, Skoda lancera en mars 2025 un nouveau SUV 100 % électrique, baptisé Elroq. Positionné au cœur du segment C, il offre donc une large gamme pouvant offrir de 372 à 579 km d’autonomie. L’Elroq sera ainsi facturé à partir de 33 000 euros, tandis qu’un autre petit SUV électrique de 4,10 m et environ 25 000 euros, devrait aussi être dévoilé durant l’année 2025.

Smart #5

En 2025, Smart lancera son tout premier SUV du segment C. Baptisé #5, il s’agit du troisième modèle conçu par la coentreprise entre Mercedes-Benz et Geely, après le #1 et le #3. Ce SUV premium 100 % électrique sera livré en Europe au premier semestre 2025 et devrait afficher une autonomie située aux alentours de 600 kilomètres en cycle WLTP.*

Toyota Urban Cruiser (et Suzuki eVitara)

Le Toyota Urban Cruiser pourrait permettre à Toyota de rattraper son retard sur l’électrique. Cousin technique du Suzuki e-Vitara, les deux modèles seront ainsi logiquement assemblés dans la même usine en Inde, et ils ne bénéficieront donc pas du bonus. Si, à ce stade, les constructeurs n’ont pas souhaité communiquer sur l’autonomie ou les tarifs des véhicules, on sait toutefois que l’Urban Cruiser et l’e-Vitara seront proposés avec des batteries de 49 kWh ou 61 kWh de capacité.

Volkswagen Tayron

Dévoilé sur le stand du constructeur allemand, le Volkswagen Tayron vient remplacer le Tiguan Allspace et donc combler le vide de la gamme entre le Tiguan et le Touareg. Ce grand SUV de cinq à sept places proposera dès son lancement une motorisation hybride légère ainsi que deux hybrides rechargeables, offrant jusqu'à 850 kilomètres d'autonomie, dont 100 kilomètres en 100 % électrique. Le Tayron se déclinera également plus tard en deux versions à moteur turbo essence et à moteur turbo diesel, pour un total de sept motorisations. Disponible dès à présent à la commande, son arrivée dans les concessions est prévue pour début 2025.

(Avec Keziah Jeanne)