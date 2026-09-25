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Industrie

Valeo va produire des moteurs de drones en Haute-Loire

Publié le 25 septembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Valeo a choisi son usine de Sainte-Florine, en Haute-Loire, pour produire dès 2027 des moteurs électriques de drones destinés aux marchés civils et militaires. 
valeo drone
Valeo a choisi son usine de Sainte-Florine, en Haute-Loire, pour produire ses futurs moteurs électriques destinés aux drones. ©AdobeStock-OleksKao

Valeo concrétise sa diversification dans le secteur des drones. L’équipementier automobile a choisi son usine de Sainte-Florine, en Haute-Loire, dans l’objectif de produire ses futurs moteurs électriques destinés à des applications civiles et militaires. Annoncée le jeudi 24 septembre 2026, cette décision intervient quelques mois après l’entrée du groupe sur ce marché.

 

Le site "dispose de l'intégralité des compétences clés nécessaires à la production des composants pour les drones (assemblage, injection plastique, fabrication de cartes électroniques, etc.)", souligne le groupe dans un communiqué.

 

Usage civil et militaire 

 

Valeo avait annoncé en juillet qu'il allait produire à partir de 2027 dans un de ses sites français un moteur électrique sans terres rares critiques pour les drones de la start-up française Harmattan AI.

 

Valeo résiste au ralentissement du marché et confirme ses ambitions pour 2026

 

"Fort de son expertise en matière d'électrification, Valeo a développé une gamme de moteurs électriques de drones souverains, pour des applications civiles ou de défense", a insisté l'équipementier le 24 septembre. Les technologies de Valeo "permettent notamment un fonctionnement sans terres rares lourdes, garantissant ainsi la sécurité de la chaîne d'approvisionnement".

 

Trois usines françaises vont produire des drones cette année

 

Entre usines sous-utilisées, concurrence chinoise et morosité du marché mondial, certains acteurs de l'industrie automobile française lorgnent désormais le secteur de la défense, espérant y trouver de nouveaux débouchés sur fond de hausse programmée des dépenses militaires.

 

Industrie automobile et de la défense : un rapprochement payant ?

 

En France, trois usines devraient commencer à produire des drones d'ici la fin de l'année, selon des accords déjà conclus entre le constructeur français de drones Delair et l'équipementier automobile allemand Schaeffler, ainsi qu'entre le constructeur Renault et les entreprises de défense Turgis Gaillard d'une part et Thales d'autre part. (Avec AFP)

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