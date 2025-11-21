Menu
Distribution

Qui sont les lauréats des Grands Prix de la Distribution Automobile en 2025 ?

Publié le 21 novembre 2025

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
Les Grands Prix de la Distribution Automobile ont récompensé les professionnels d’un secteur qui ne cesse de connaître de profondes transformations. Onze trophées ont été remis à l’occasion d’une soirée exceptionnelle qui s'est déroulée le 20 novembre 2025 à Paris.
GPDA 2025
Les GPDA 2025 ont récompensé dix groupes de distribution lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Shangri-La à Paris. ©JA

Alors que la distribution automobile traverse une période de transition particulièrement compliquée, les Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA) s’apprêtent une nouvelle fois à distinguer les acteurs les plus performants et les plus innovants du secteur.

 

Dans un contexte où les modèles économiques se redéfinissent, ces distinctions apparaissent plus que jamais comme le reflet d’une filière en pleine recomposition, entre incertitude conjoncturelle et ambition de transformation.

 

Contraction de la demande, transition vers l’électrique, les repères traditionnels de la distribution automobile évoluent en profondeur. L’exercice 2024, qui sert de base à cette édition des GPDA, illustre parfaitement cette mutation accélérée.

 

Pour de nombreux groupes de distribution, il a fallu repenser les structures, optimiser la rentabilité et redonner du souffle aux équipes face à des marges sous tension. Ces défis, souvent relevés dans la discrétion, traduisent une réalité commune : la performance ne se limite plus aux volumes ou aux chiffres, mais repose désormais sur la gestion, l’adaptation et l’esprit collectif.

 

Autant de valeurs que Le Journal de l’Automobile et son jury de professionnels souhaitent mettre en avant à travers ces récompenses.

 

Les onze catégories de prix sont les suivantes : groupe français en Europe, groupe français de l’année, distributeur de l’année, concession de l’année, saga familiale, e-réputation, innovation VO, stratégie RSE (responsabilité sociale et environnementale), service à l'atelier, innovation sociale et digitale.

 

Voici le palmarès 2025 des GPDA :

 

Groupe français de l'année : GGP Auto

Groupe français en Europe : Car Avenue

Distributeur de l'année : Jean-Paul et Maxence Lempereur

Prix de la stratégie VO : LG Groupe

Prix de la meilleure e-réputation : groupe Maurel

Concession de l'année : Citroën Paimpol

Prix de la saga familiale : Cobredia

Prix de la stratégie RSE : Jean Lain Mobilités

Prix de l'innovation digitale : groupe Legrand

Prix du service à l'atelier : LG Groupe

Prix de l'innovation sociale : CRVO de Lens

