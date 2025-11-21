Qui sont les lauréats des Grands Prix de la Distribution Automobile en 2025 ?
Publié le 21 novembre 2025
Alors que la distribution automobile traverse une période de transition particulièrement compliquée, les Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA) s’apprêtent une nouvelle fois à distinguer les acteurs les plus performants et les plus innovants du secteur.
Dans un contexte où les modèles économiques se redéfinissent, ces distinctions apparaissent plus que jamais comme le reflet d’une filière en pleine recomposition, entre incertitude conjoncturelle et ambition de transformation.
Contraction de la demande, transition vers l’électrique, les repères traditionnels de la distribution automobile évoluent en profondeur. L’exercice 2024, qui sert de base à cette édition des GPDA, illustre parfaitement cette mutation accélérée.
Pour de nombreux groupes de distribution, il a fallu repenser les structures, optimiser la rentabilité et redonner du souffle aux équipes face à des marges sous tension. Ces défis, souvent relevés dans la discrétion, traduisent une réalité commune : la performance ne se limite plus aux volumes ou aux chiffres, mais repose désormais sur la gestion, l’adaptation et l’esprit collectif.
Autant de valeurs que Le Journal de l’Automobile et son jury de professionnels souhaitent mettre en avant à travers ces récompenses.
Les onze catégories de prix sont les suivantes : groupe français en Europe, groupe français de l’année, distributeur de l’année, concession de l’année, saga familiale, e-réputation, innovation VO, stratégie RSE (responsabilité sociale et environnementale), service à l'atelier, innovation sociale et digitale.
Voici le palmarès 2025 des GPDA :
Groupe français de l'année : GGP Auto
Groupe français en Europe : Car Avenue
Distributeur de l'année : Jean-Paul et Maxence Lempereur
Prix de la stratégie VO : LG Groupe
Prix de la meilleure e-réputation : groupe Maurel
Concession de l'année : Citroën Paimpol
Prix de la saga familiale : Cobredia
Prix de la stratégie RSE : Jean Lain Mobilités
Prix de l'innovation digitale : groupe Legrand
Prix du service à l'atelier : LG Groupe
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.