Plus que quelques jours pour candidater aux Grands Prix de la Distribution Automobile 2025 !
Publié le 19 septembre 2025
Plus que quelques jours pour candidater à la 24e édition des Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA), organisés par Le Journal de l'Automobile. Elle se déroulera le 20 novembre 2025 au Shangri-La, à Paris.
Une nouvelle fois, cet évènement sera l'occasion de mettre en lumière les acteurs de la distribution automobile et leurs initiatives.
Douze prix seront décernés cette année, dont neuf ouverts à vos candidatures :
Les trois autres prix, Groupe de l’année, Groupe européen de l’année et E-réputation, seront quant à eux sélectionnés par la rédaction.
Déposer un dossier aux Grands Prix de la Distribution Automobile offre l’occasion de mettre en lumière des réalisations concrètes et inspirantes issues du monde de la distribution, tout en valorisant les démarches menées au sein des groupes auprès de l’ensemble de la profession.
Distributeurs, concessionnaires : vous avez jusqu’au 24 septembre 2025 pour soumettre en ligne une ou plusieurs candidatures. Cliquez ici.
Elles seront ensuite évaluées par un jury réunissant des professionnels de la distribution automobile ainsi que la rédaction du Journal de l’Automobile.
Bonne chance !
