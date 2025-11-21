Découvrez les lauréats des Grands Prix de la Distribution Automobile 2025

Publié le 21 novembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

Les Grands Prix de la Distribution Automobile ont récompensé les professionnels d’un secteur qui ne cesse de connaître de profondes transformations. Onze trophées ont été remis à l’occasion d’une soirée exceptionnelle qui s'est déroulée le 20 novembre 2025 à Paris.

Les GPDA 2025 ont récompensé dix groupes de distribution lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Shangri-La à Paris. ©JA

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet