GPDA 2025 : le Prix de la stratégie VO décerné à LG

Il aura fallu beaucoup de temps. Plus que prévu initialement. C’est aussi cela la marque des grands chantiers. Après plu­sieurs mois de développement, LG Groupe a réussi à donner forme à son idée. Celle de créer une plateforme virtuelle qui permet réel­lement de faire du commerce de voitures d’occasion en ligne. Une interface idoine baptisée Like Auto. Un nom qui sonne comme une ré­férence aux univers des différents réseaux sociaux.

Instagram et les sites de jeux vi­déo ont d’ailleurs été des sources d’inspiration pour faire entrer les consommateurs dans un environ­nement sans commune mesure. Sur Like Auto, le tutoiement est de ri­gueur, sans pour autant faire fi des codes du premium qui font l’ADN du groupe de distribution présidé par Ludovic Garcia. Un savant mélange au service du commerce pour le concessionnaire perpignanais.

"Nous avons souhaité mettre en ligne une plateforme de réservation par laquelle les clients peuvent pas­ser", explique Aline Allely, direc­trice marketing et communication du groupe de distribution. Elle a été la référente de ce projet qui ré­clamait d’harmoniser les échanges d’informations entre les différents services, dont ceux des directions VO et informatique.

Agrégation de compétences externes

L’argument qui a fait de Like Auto le lauréat 2025 de la catégorie stra­tégie VO réside dans l’agrégation de partenaires. Like Auto se veut être une concentration des compétences.

Ont été convoquées des sociétés telles que Phyron pour les vidéos de présentation, eKonsilio et son module conversationnel, Carvivo et son outil de gestion de leads, PlanetVO2 pour son système de supervision des stocks en temps réel, Younited et son service de crédit instantané, mais également Lyzi qui apporte les paiements en cryptomonnaies. "Nous cassons les codes. Nous avançons par itération et nous tirons les enseignements", expliquait la directrice marketing au lancement de la plateforme, au printemps dernier.

Il en résulte une expérience com­plète pour les internautes. Ils peuvent acheter un des 800 VO disponibles sur le site ou revendre une voiture sous forme de rachat cash, le tout sans jamais bouger de la maison.

Like Auto permet éga­lement de négocier en formulant librement des offres sur une liste déterminée de véhicules que le concessionnaire est libre d’accep­ter. Là, l’équipe est partie piocher l’idée chez Vinted.

Derrière cette démarche, comment ne pas déceler un effort de moder­nisation des moyens commerciaux du groupe LG. Like Auto n’est guère une enseigne à part entière dans le périmètre du groupe, mais bien un canal pour promouvoir les stocks des concessions de la plaque.

À ce titre, d’ailleurs, en ce qui concerne la communication, Like Auto ne fera l’objet d’aucune PLV. Le groupe va privilégier les canaux digitaux pour attirer des visiteurs. Une déci­sion somme toute logique pour po­sitionner la plateforme comme un générateur de leads venant en sou­tien aux points de vente. Il n’em­pêche qu’avec de telles dispositions techniques, il y a un potentiel bien plus grand à exploiter si le concessionnaire le désire et en fonction de l’état du marché.

Les premières statistiques ap­portent du crédit aux impressions. Le site draine en moyenne plus de passages que les vitrines en ligne des concessions. Le module d'estimation des reprises génère de nombreux contacts et les quelques transactions réalisées ont surtout révélé que le groupe peut mener une stratégie d’affaires hors de sa zone d’influence.

Après le groupe De Willermin l’an passé, récompensé pour avoir créé un modèle économique avec CarJager, le trophée 2025 vient, une fois encore, au travers de LG Groupe, saluer l’audace d’un distri­buteur qui tente une ambitieuse ré­conciliation des mondes physique et numérique.