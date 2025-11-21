GPDA 2025 : Car Avenue remporte le Prix du groupe français en Europe

Longtemps, l’Allemagne a été, pour les groupes de distribution auto­mobiles français qui inves­tissaient hors des frontières, une terra incognita. Il faut dire que le premier marché européen a de quoi impressionner.

Avec des construc­teurs nationaux qui affichent 60 % de pénétration, il est difficile d’y faire sa place lorsque l’on ne dis­pose pas de l’une de ces marques dans son portefeuille. C’est néan­moins un défi que le groupe Car Avenue s’est lancé.

"Nous sommes au cœur de l’Europe, au sein de la Grande Région, un ter­ritoire transfrontalier regroupant le Grand Est en France, le Luxembourg, la Wallonie en Belgique et les länder de la Sarre et de la Rhénanie-Palati­nat en Allemagne, présente Amau­ry de Bourmont, directeur général de Car Avenue. C’est une région de près de 20 millions d’habitants, culturellement assez homogène avec d’importantes connexions entre eux."

Au début de l’année, le groupe s’est donc implanté en Allemagne en reprenant le groupe REMS, dis­tributeur Renault et Dacia en Rhé­nanie-Palatinat. Branche auto de la banque agricole RWZ (Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main), cet opérateur compte neuf concessions dans ce land limitrophe du Luxem­bourg et de la France. "Il s’agit d’un premier développement, d’autres suivront", annonce Amaury de Bourmont.

Le groupe vise de nou­velles opportunités d’extension dans ce territoire qui s’étend jusqu’à la Sarre dans le sud et jusqu’à Bonn dans le nord. Le siège de la nouvelle structure, qui est dirigée par Pe­ter Feldscher, est situé à Wittlich (Allemagne). L’Allemagne devrait représenter 250 millions de chiffre d’affaires d’ici trois à quatre ans, soit presque deux fois plus que le péri­mètre actuel de REMS.

"Ce rachat nous permet d’intégrer directement le top 10 des distributeurs Renault allemands et à court ou moyen terme, d’entrer dans le top 5", pour­suit Amaury de Bourmont qui pré­voit 5 000 véhicules d’ici 24 mois et 6 000 d’ici cinq ans. Pour rappel, ce rachat inclut également des conces­sions Kia et Nissan dans ce land.

Cette implantation en Allemagne est la suite d’une stratégie amor­cée il y a maintenant quinze ans par Stéphane Bailly, président du groupe, qui s’appuyait sur une di­versification aussi bien commer­ciale, avec un élargissement de son portefeuille de marques, que terri­toriale.

Car Avenue distribue au­jourd’hui 34 marques et couvre un territoire qui va de Bruxelles (Bel­gique) à Genève (Suisse), en pas­sant par le Luxembourg, le Grand Est et désormais l’Allemagne. "La France représente 57 % de notre chiffre d’affaires et nous visons d’atteindre 50 % à l’international, explique Amaury de Bourmont. Dans le détail, la Belgique couvre 23 % du chiffre d’affaires, le Luxem­bourg, 13 % et l’Allemagne, 7 %, mais sa part progressera rapidement dans les prochains semestres pour atteindre dans un premier temps 10 %."

Car aujourd’hui, le groupe regarde clairement au-delà des frontières françaises. "Nous examinons toutes les opportunités dans ce territoire de la Grande Région, tou­jours avec pragmatisme et dans une logique d’intégration", présente Amaury de Bourmont.