Les candidatures aux Grands Prix de la Distribution Automobile 2025 sont ouvertes
Publié le 25 août 2025
Le Journal de l'Automobile organise la 24e édition de ses Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA), qui se déroulera le 20 novembre 2025 au Shangri-La, à Paris (75).
Une nouvelle fois, cet événement sera l'occasion de mettre en lumière les acteurs de la distribution automobile et leurs initiatives.
Douze prix seront décernés cette année, dont neuf ouverts à candidature :
Les trois autres prix, Groupe de l’année, Groupe européen de l’année et E-réputation, seront quant à eux sélectionnés par la rédaction.
Déposer un dossier aux Grands Prix de la Distribution Automobile du Journal de l’Automobile offre l’occasion de mettre en lumière des réalisations concrètes et inspirantes issues du monde de la distribution, tout en valorisant les démarches menées au sein des groupes auprès de l’ensemble de la profession.
Distributeurs, concessionnaires : vous avez jusqu’au 24 septembre 2025 pour soumettre en ligne votre ou vos candidatures. Cliquez ici.
Elles seront ensuite évaluées par un jury réunissant des professionnels de la distribution automobile ainsi que la rédaction du Journal de l’Automobile.
