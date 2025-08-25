Les candidatures aux Grands Prix de la Distribution Automobile 2025 sont ouvertes

Publié le 25 août 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Depuis plus de vingt ans, Le Journal de l’Automobile met à l’honneur les acteurs du secteur avec les Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA). Cette cérémonie distingue chaque année les initiatives, innovations et performances des concessions et des groupes de distribution. N'hésitez pas à déposer vos candidatures pour l’édition 2025.

Les candidatures pour les Grands Prix de la Distribution Automobile 2025 sont ouvertes. ©Mélanie Robin

Le Journal de l'Automobile organise la 24e édition de ses Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA), qui se déroulera le 20 novembre 2025 au Shangri-La, à Paris (75). Une nouvelle fois, cet événement sera l'occasion de mettre en lumière les acteurs de la distribution automobile et leurs initiatives. Douze prix seront décernés cette année, dont neuf ouverts à candidature : - Concession de l’année - Distributeur de l’année - Saga familiale - Innovation sociale - Innovation digitale - Service à l’atelier - Mixité dans la distribution - Stratégie VO - Stratégie RSE Les trois autres prix, Groupe de l’année, Groupe européen de l’année et E-réputation, seront quant à eux sélectionnés par la rédaction. Déposer un dossier aux Grands Prix de la Distribution Automobile du Journal de l’Automobile offre l’occasion de mettre en lumière des réalisations concrètes et inspirantes issues du monde de la distribution, tout en valorisant les démarches menées au sein des groupes auprès de l’ensemble de la profession. Distributeurs, concessionnaires : vous avez jusqu’au 24 septembre 2025 pour soumettre en ligne votre ou vos candidatures. Cliquez ici. Elles seront ensuite évaluées par un jury réunissant des professionnels de la distribution automobile ainsi que la rédaction du Journal de l’Automobile. À vos candidatures ! Retrouvez tous les lauréats de l'édition 2024 ici.

