GPDA 2025 : le groupe Legrand se distingue sur le digital

Lorsque l’on dirige un groupe de distribution d’envergure, il est difficile de garder un œil sur chaque site et sur toute l’activité. Mais à l’ère du digital, tout est possible et le groupe Legrand l’a bien compris.

En 2022, le distributeur breton, sous l’impulsion d’Erwin Legrand, direc­teur marketing, digital et innovation du groupe éponyme, lance l’appli­cation MySales, à l’origine conçue pour quantifier le volume des ventes de toutes les concessions du groupe. Après une refonte graphique en 2023 et une nouvelle version en 2024, l'application a vite évolué pour devenir un CRM spécialisé.

"Dans notre idée de base, nous vou­lions créer une solution simple, sans avoir à mettre en place une business in­telligence (BI) hypercompliquée et oné­reuse par l’intermédiaire de solutions comme Microsoft Power BI ou d’autres prestataires proposant ce genre d’outils, souligne Erwin Legrand. Nous nous sommes donc demandé comment avoir accès à tous les chiffres en temps réel et au jour le jour, sur chaque aspect, peu importe le critère de sélection – que ce soit la marque, un commercial… ou un lieu. C’est comme ça qu’est née l’ap­plication MySales."

Développée entièrement en interne par une équipe de développeurs Web en collaboration avec la direction commerciale, cette dernière se veut simple d’utilisation, aussi bien sur or­dinateur que sur smartphone.

Le sala­rié d’une concession, disposant d’une adresse mail professionnelle, doit simplement s’inscrire et, à l’image d’un CRM, il peut y déclarer un contact. "Le nouveau collaborateur s’enregistre sur l’application en toute autonomie et c’est aussi le cas pour l’on­boarding. Cela nous évite la gestion IT de la solution. D’ailleurs, elle est assez étirée, car elle a été pensée mobile first pour, qu’en 30 secondes, le vendeur puisse déclarer ses performances commerciales à n’importe quelle heure de la journée, dès qu’il y a de l’activité", explique Erwin Legrand.

Un outil flexible

Le commercial peut ainsi renseigner l’identité, les coordonnées, les canaux de communication ou encore le pro­jet d’achat d’un client. Il y associe en­suite une vente, s’il y en a une. De leur côté, les chefs des ventes peuvent éga­lement créer des contacts, mais aussi fixer des objectifs aux commerciaux.

Quant aux directeurs des conces­sions, ces derniers disposent de tous les droits. Les chiffres des showrooms sont d’ailleurs consultables par l’en­semble des collaborateurs.

"Seules deux personnes ont pu craindre qu’on leur vole leurs contacts, mais globalement, tous ont salué l’outil My­Sales, qui a été adopté par l’ensemble de nos équipes", assure le directeur marketing, digital et innovation du groupe. Les contacts et les ventes de chaque vendeur sont affichés en temps réel, avec leurs détails, ainsi que les feuilles de journée de tous les commerciaux.

Chaque vente saisie par les salariés du groupe est automatique­ment remontée avec certains critères selon la segmentation et le marketing automation. Ces chiffres sont retrans­crits dans un tableau de bord qui ré­sume l’activité commerciale.

"Des données qui permettent de déve­lopper la fidélité des clients, mais aussi de ne pas laisser échapper les potentiels leads. Nous voulions que ce soit le plus facile d’utilisation possible, afin de nous assurer que ce ne soit pas chronophage, ni pour les fonctions transverses ni pour les collaborateurs. L’objectif était aussi de garantir une prise en main rapide de l’outil et une fidélisation à l’applica­tion", souligne Erwin Legrand.

La plateforme MySales offre également une grande flexibilité dans la consulta­tion des données issues des différents sites du groupe. En effet, divers filtres permettent de trier les données par pé­riode, marque, ville, concession ou ac­tivité, puisque le groupe Legrand pro­pose et vend des voitures, des motos et des bateaux. Les responsables peuvent également retrouver facilement la fiche d’un collaborateur.

Grâce à sa facilité d’accès et sa simplicité, l’outil a été déployé dans toutes les concessions du groupe. Selon Erwin Legrand, My­Sales a permis de multiplier par huit l’alimentation de contacts dans la base du groupe breton. En matière de ma­nagement, les responsables peuvent facilement analyser les performances des salariés.