Qui seront les lauréats de 2026 ? Les candidatures aux Grands Prix de la Distribution sont ouvertes !

Depuis plus de vingt ans, les Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA) récompensent les entreprises, les dirigeants et les initiatives qui font progresser la profession. Pour cette nouvelle édition, Le Journal de l'Automobile a souhaité faire évoluer plusieurs catégories afin de tenir compte des profondes mutations que traverse le secteur.

La baisse durable des volumes, la pression sur les marges, l'électrification du marché, les difficultés de recrutement ou encore les nouveaux modèles économiques ont profondément modifié les priorités des distributeurs. Dans ce contexte, les critères d'évaluation ont été revus afin de valoriser davantage les stratégies de transformation et les initiatives créatrices de valeur.

Des critères tournés vers la performance durable

La catégorie Concession de l'année conserve son rôle de distinction de la meilleure affaire de France, mais les dossiers de candidature évolueront. Au-delà des résultats économiques, le jury portera une attention particulière à la capacité des concessions à s'adapter aux évolutions du marché, à renforcer leur rentabilité, à développer leur activité après-vente, à fidéliser leurs collaborateurs et à améliorer l'expérience client.

Les indicateurs financiers restent naturellement pris en compte, mais ils seront désormais complétés par une analyse plus qualitative de la stratégie déployée par chaque candidat.

L'après-vente devient un levier stratégique

Autre évolution majeure : le prix consacré à l'atelier laisse davantage de place à la dimension stratégique de l'après-vente. Désormais intitulé Performance Après-Vente, il récompensera les entreprises ayant su faire de cette activité un véritable moteur de croissance et de fidélisation, grâce à des organisations innovantes, de nouveaux services ou une meilleure valorisation des compétences.

La montée en compétence sur les véhicules électrifiés, les nouvelles prestations ou encore l'amélioration de la productivité pourront ainsi être valorisées.

Un nouveau prix "Employeur de l'année"

Les évolutions les plus importantes concernent sans doute les ressources humaines. Le prix consacré jusqu'à présent à la mixité évolue pour devenir Employeur de l'année.

Cette nouvelle catégorie entend récompenser les distributeurs qui placent leurs collaborateurs au cœur de leur stratégie. Le recrutement, la fidélisation, la formation, la promotion interne, la qualité du management, l'alternance, la marque employeur ou encore la diversité et l'égalité professionnelle feront désormais partie des principaux critères examinés par le jury.

Dans un contexte de fortes tensions sur l'emploi, ce prix ambitionne de distinguer les entreprises qui font de leur politique RH un véritable avantage concurrentiel.

Une RSE recentrée sur l'impact

Le prix Stratégie RSE évolue également afin de mieux distinguer les démarches environnementales, sociétales et territoriales des politiques de ressources humaines.

Le jury évaluera notamment la stratégie globale de l'entreprise, sa trajectoire environnementale, ses actions en faveur de la décarbonation, de l'économie circulaire, de l'ancrage territorial ou encore de l'engagement auprès de ses parties prenantes.

L'objectif est de mettre en lumière les distributeurs qui inscrivent durablement la responsabilité sociétale au cœur de leur développement.

Des candidatures ouvertes dès aujourd'hui

Les candidatures sont désormais ouvertes pour l'ensemble des catégories des Grands Prix de la Distribution Automobile.

Comme chaque année, elles seront étudiées par un jury composé de professionnels reconnus du secteur, qui distinguera les entreprises ayant développé les stratégies les plus inspirantes et les plus performantes.

Les catégories 2026 des Grands Prix de la Distribution Automobile

Concession de l'année

Groupe de l’année

Groupe européen de l’année

Distributeur de l'année

Saga familiale

Transformation de l'année

Performance Après-Vente

Stratégie VO

Innovation digitale & IA

Employeur de l'année

Stratégie RSE

Prix e-réputation

Distributeurs, concessionnaires : vous avez jusqu’au 25 septembre 2026 pour soumettre en ligne une ou plusieurs candidatures.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 19 novembre 2026, à Paris, au Shangri-La.