Europe : un pic historique d'offres de véhicules d'occasion en ligne

Les voitures et véhicules utilitaires d'occasion s'accumulent sur les sites des infomédiaires. D'après Leparking, agrégateur de petites annonces, l'étude de la situation montre qu'en juin 2026, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique totalisent plus de 4,125 millions d'offres. Un total qui dépasse tout ce qui a pu être enregistré depuis le lancement du baromètre en janvier 2021.

Par rapport au mois précédent, les infomédiaires ont vu le nombre d'annonces augmenter de 0,6 %. Sur un an, l'augmentation est de l'ordre de 1,3 %. Le total recensé en juin 2026 comprend d'une part 3,885 millions de VP (+0,7 %) et, d'autre part, 240 110 VUL (-0,2 %).

Toutes les énergies en hausse

Cette poussée concerne toutes les motorisations. Mais en croissance de 2 % sur un mois, à 1,696 million d'unités, le nombre d'annonces de véhicules essence d'occasion revient à son plus haut niveau depuis mai de l'an passé (1,7 million à l'époque). Idem pour les VO diesel qui atteignent 1,56 million d'offres, soit 0,5 % de plus que le mois précédent et un nouveau pic depuis avril 2025.

Les listes de voitures électrifiées gonflent toujours également. Au cumul des cinq pays, il n'y a jamais eu autant de motorisations hybrides. Leparking en a recensé 433 450 unités, soit 1,7 % de plus qu'en mai 2026. Quant aux véhicules électriques, l'offre se recompose après la fièvre acheteuse des clients européens. 169 790 annonces occupent l'espace digital des infomédiaires (+0,8 % sur un mois).

Les prix en très légère déflation

Les prix ne s'effondrent pas pour autant. Ils s'érodent un peu. À l'échelle des cinq pays initiaux de l'étude, le montant moyen affiché pour les véhicules d'occasion s'élève à 20 000 euros tous canaux confondus (-0,6 % sur un mois). Les baisses tarifaires ont été, plus précisément, de 0,2 %, à 26 830 euros chez les professionnels et de 1,2 % à 13 660 euros chez les particuliers.

En élargissant le périmètre aux Pays-Bas et au Portugal, autres marchés importants, il apparaît que la moyenne internationale se situe à 19 913 euros (-0,2 %). Si les distributeurs n'ont pratiquement pas bougé d'un iota (26 560 euros), les prix demandés par les particuliers sont descendus de 0,7 %, à 13 260 euros.

L'Allemagne a été le pays le plus représentatif de cette tendance. Outre-Rhin, les points de revente de voitures d'occasion ont affiché des prix de 33 725 euros en moyenne (-1,3 %), tandis que les particuliers ont continué de réviser les montants à la baisse pour la quatrième fois de rang, à 12 720 euros (-2 %). En moyenne, dans le pays, il faut alors compter 22 220 euros en moyenne pour un VO (-1,5 %).

Des temps de publication qui s'étendent

Dans ce contexte, la durée de vie des annonces s'allonge de trois jours en moyenne. Après deux mois d'amélioration continue, elle remonte à 48 jours. Il n'y a pas matière à tirer la sonnette d'alarme car cette durée correspond au délai moyen constaté sur la période allant de janvier 2025 à juin 2026.

Ce n'est pas tant la faute de la France (42 jours), de l'Allemagne (37 jours) ou des Pays-Bas (41 jours) qui ont perdu une journée par rapport à mai 2026, mais plutôt la conséquence d'autres facteurs. La Belgique (42 jours, soit quatre de plus que le mois précédent) et le Portugal (61 jours, soit six de plus) ont impacté négativement les statistiques de rotation des véhicules d'occasion publiés sur les plateformes de diffusion d'annonces.