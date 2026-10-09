Edenauto revoit sa logistique pièces Renault-Dacia

Six concessions Renault-Dacia partageront bientôt une même adresse pour leur approvisionnement en pièces et accessoires. Edenauto prévoit de regrouper cette activité à Damazan, près d’Agen (47), dans un bâtiment dont la première pierre vient d’être posée. Annoncée par le distributeur sur LinkedIn, cette étape lance un chantier qui doit aboutir à une ouverture au deuxième trimestre 2027.

Six concessions autour d’un même stock

Le site disposera de plus de 3 000 m² de stockage, auxquels s’ajouteront plus de 400 m² de bureaux. Il centralisera la gestion des références et les livraisons pour les établissements de Marmande, Agen, Langon, Villeneuve-sur-Lot, Tonneins et Montflanquin.

Cette organisation desservira aussi leur clientèle professionnelle. Les agents des deux marques, les ateliers Motrio et les garages indépendants seront ainsi approvisionnés depuis la plateforme lot-et-garonnaise.

Une disponibilité attendue en hausse de 30 %

Pour Edenauto, qui distribue 17 marques dans le Grand Sud-Ouest, le regroupement des stocks doit se traduire par une amélioration de 30 % de la disponibilité immédiate des pièces et des pneumatiques. Le groupe compte également sur cette organisation pour optimiser ses tournées de livraison.

Damazan donnera le départ d’un déploiement plus large. Le concessionnaire prévoit en effet d’étendre ce réseau de plateformes à l’ensemble de son territoire Renault-Dacia. Les six premières concessions desservies ouvriront donc la voie à une réorganisation de l’approvisionnement à l’échelle de ce périmètre.