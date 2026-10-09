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Distribution

Edenauto revoit sa logistique pièces Renault-Dacia

Publié le 9 octobre 2026

Par Mohamed Aredjal
2 min de lecture
Avec une première plateforme en chantier à Damazan (47), Edenauto prépare une nouvelle organisation pour la distribution de ses pièces de rechange Renault-Dacia. Le groupe mise sur des références plus souvent disponibles et des livraisons optimisées pour mieux servir ses concessions et les réparateurs.
La future plateforme de Damazan approvisionnera six concessions Renault-Dacia d’Edenauto ainsi que leurs clients réparateurs dès le deuxième trimestre 2027. ©Edenauto
La future plateforme de Damazan (47) approvisionnera six concessions Renault-Dacia d’Edenauto ainsi que leurs clients réparateurs dès le deuxième trimestre 2027. ©Edenauto

Six concessions Renault-Dacia partageront bientôt une même adresse pour leur approvisionnement en pièces et accessoires. Edenauto prévoit de regrouper cette activité à Damazan, près d’Agen (47), dans un bâtiment dont la première pierre vient d’être posée. Annoncée par le distributeur sur LinkedIn, cette étape lance un chantier qui doit aboutir à une ouverture au deuxième trimestre 2027.

 

Six concessions autour d’un même stock

 

Le site disposera de plus de 3 000 m² de stockage, auxquels s’ajouteront plus de 400 m² de bureaux. Il centralisera la gestion des références et les livraisons pour les établissements de Marmande, Agen, Langon, Villeneuve-sur-Lot, Tonneins et Montflanquin.

 

Cette organisation desservira aussi leur clientèle professionnelle. Les agents des deux marques, les ateliers Motrio et les garages indépendants seront ainsi approvisionnés depuis la plateforme lot-et-garonnaise.

 

Une disponibilité attendue en hausse de 30 %

 

Pour Edenauto, qui distribue 17 marques dans le Grand Sud-Ouest, le regroupement des stocks doit se traduire par une amélioration de 30 % de la disponibilité immédiate des pièces et des pneumatiques. Le groupe compte également sur cette organisation pour optimiser ses tournées de livraison.

 

Eric Stierlen, Edenauto : "Le droit à la mobilité ne saurait être négocié"

 

Damazan donnera le départ d’un déploiement plus large. Le concessionnaire prévoit en effet d’étendre ce réseau de plateformes à l’ensemble de son territoire Renault-Dacia. Les six premières concessions desservies ouvriront donc la voie à une réorganisation de l’approvisionnement à l’échelle de ce périmètre.

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