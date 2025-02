BPM va distribuer Polestar en Suisse

La marque sino-suédoise Polestar continue de développer son réseau de concessionnaires avec la nomination de BPM Switzerland comme nouveau partenaire pour Lausanne. Déjà présent en Suisse, le groupe orléanais y distribue aussi Volvo.

Le groupe BPM va distribuer Polestar à Lausanne (Suisse) ©Polestar

Polestar annonce la nomination de BPM Switzerland (Bornhauser Performance Motors) comme concessionnaire officiel de la marque à Lausanne (Canton de Vaud). Ce nouveau point de vente permettra à la marque de renforcer sa présence en Suisse romande.

Au total, la marque sino-suédoise, détenue par le chinois Geely , dispose en Suisse de trois Polestar Spaces à Zurich, Berne et Lausanne, deux concessionnaires à Lucerne et Saint-Gall ainsi que plus de 65 partenaires de service. En 2024, Polestar a vendu sur ce marché 603 véhicules, soit une part de marché de 0,4 % en baisse de 33,1 % par rapport en 2023.

"Avec notre nouveau partenaire BPM Switzerland, nous sommes confiants d’être en mesure de proposer à nos clients une « expérience automobile » unique qui répondra à leurs attentes et leur fera vivre de la meilleure manière qu’il soit les principes d’innovation et d’excellence chers à notre marque et que nous souhaitons promouvoir dans la région de suisse romande", a indiqué Dimitris Chanazoglou, en charge de Polestar Suisse.

Déjà distributeur Volvo en suisse

"Nous sommes très enthousiastes de collaborer avec Polestar en Suisse et d’unir nos forces pour apporter un service vente et après-vente aux clients de la marque sur Lausanne et l’ensemble de la région suisse romande en ligne avec nos propres standards de qualité et d’excellence en ces deux domaines", a déclaré de son côté Jean-Marie Reiner, vice-président et directeur général de BPM Group, qui distribue déjà Volvo en Suisse. "La vision de développement à long terme de la marque alliée à la forte et bonne perception dont elle jouit sur le marché suisse ont été des facteurs déterminants dans notre décision de représenter Polestar", a-t-il poursuivi.

Pour rappel, le groupe BPM possède un réseau de distribution reparti sur 151 sites en France, en Principauté de Monaco et en Suisse. Il représente plus de 30 marques dans différents secteurs d’activité parmi lesquels la distribution automobile, de véhicules utilitaires, de camions, de motos, de matériels agricoles et de travaux publics. En 2024, l'opérateur orléanais a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards d’euros. Il emploie quelques 3000 personnes.

Polestar, qui n'est toujours pas disponible en France, commercialise trois modèles dans sa gamme : la Polestar 2, la Polestar 3 et la Polestar 4. Les modèles prévus comprennent la Polestar 5 GT à quatre portes (qui sera introduite en 2025), le roadster Polestar 6 et la Polestar 7, un SUV dont la production est annoncée en Europe.