Bernard Hayot frappe fort avec l’acquisition de Dasir

Poids lourd de la distribution automobile dans les territoires ultramarins, Bernard Hayot (GBH) met un pied en métropole. Le groupe martiniquais s’apprête à reprendre la société Dasir, spécialiste de la distribution de pièces de rechange.

L’acquisition de Dasir offre au groupe Bernard Hayot une porte d’entrée stratégique dans l’IAM métropolitaine. ©Dasir

Après avoir consolidé ses positions outre-mer et sur le continent africain, le groupe Bernard Hayot (GBH) ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le distributeur devrait, en effet, prendre le contrôle de l’entreprise lyonnaise Dasir.

L’opération, signalée à l’Autorité de la concurrence, doit encore obtenir son feu vert avant d’être finalisée. Si elle est validée, l’acquisition constituerait une avancée majeure dans la stratégie de développement du concessionnaire.

Un géant ultramarin en quête d’expansion

Créée en 1960 en Martinique, l’entreprise familiale GBH s’est d’abord illustrée dans l’agroalimentaire, les matériaux de construction et le rechapage de pneus. Elle a ensuite bâti sa croissance sur deux piliers majeurs : la grande distribution et l’automobile (Renault, Nissan, Toyota, Volkswagen, etc.).

Ce dernier secteur représente aujourd’hui près de 40 % d’un chiffre d’affaires global qui dépasse 4,5 milliards d’euros. L'opérateur compte de nombreux points de vente dans les départements d’outre-mer et et dans plusieurs pays africains (Côte d’Ivoire, Maroc et Algérie).

Sur le terrain de l’après-vente, GBH a développé un solide réseau de distribution de pneus, principalement en partenariat avec Michelin, dont il est distributeur en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Le groupe détient également la master franchise Norauto pour l’océan Indien.

Avec Dasir, GBH lorgne l'après-vente multimarque

Avec le rachat de Dasir, GBH signe sa première incursion dans la rechange indépendante en métropole. Fondée en 1956 par Alain Lefeuvre, la société s’est imposée comme un acteur de référence de la distribution de pièces de rechange, notamment dans la région lyonnaise. Historiquement implantée à Décines (Rhône), elle s’est dotée de sites logistiques à Limoges et, depuis juin 2025, à Vitrolles.

Depuis 2011, l’entreprise est dirigée par Pascale Lefeuvre, PDG, épaulée par sa sœur Aline Ka, responsable de la comptabilité et des ressources humaines. Dasir compte aujourd’hui plus de 120 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 71,8 millions d’euros en 2024.

Avec cette première implantation en métropole, GBH envoie un signal clair et ne semble plus vouloir se contenter de son ancrage ultramarin. Reste à savoir si cette opération marque le début d’une série de mouvements de croissance externe pour l'entreprise martiniquaise, qui a les moyens pour s’imposer comme un nouveau poids lourd de la distribution de pièces indépendante dans l'Hexagone.