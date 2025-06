Le marché du VN s'est envolé de 18,5 % en Espagne

En mai 2025, plus de 112 800 voitures neuves ont été mises à la route en Espagne. Un volume en hausse de 18,5 % qui a profité à tous les canaux. Au terme des cinq premiers mois, les immatriculations sont 13,6 % supérieures à l'an passé, avec un cumul dépassant 490 700 unités.

Le marché espagnol des voitures neuves continue de sourire à Dacia. ©Dacia-Pivetal Nicolas

L'Espagne a passé un très bon mois de mai 2025 sur le front des immatriculations. Selon la Ganvam, l'association des distributeurs, 112 820 voitures neuves ont été livrées au cours de la période. Le marché automobile a ainsi progressé de 18,5 % par rapport à l'an passé.

Une croissance qui a profité à tous les canaux. À commencer par celui des particuliers qui a bondi de 22,2 %, à 45 749 livraisons. Les ventes aux loueurs courte durée ont dans le même temps grossi de 18,8 %, à près de 32 800 unités. Enfin, les mises à la route de véhicules de flotte ont progressé de 13,7 %, à 34 277 unités.

Avec plus de 22 000 unités conjuguées, les voitures électriques et hybrides rechargeables ont plus que doublé leur volume par rapport à l'an passé (+137,2 %). Cela comprend 12 900 PHEV (+170 %) et 9 168 voitures électriques (+102,6 %).

La Dacia Sandero ne lâche pas la tête

Après cinq mois d'activité, le marché des voitures neuves en Espagne cumule 490 711 immatriculations. Comparativement à l'an passé, les chiffres sont supérieurs de 13,6 %.

En termes de répartition par canal, plus de 208 000 voitures ont été orientées vers des particuliers (+16,5 %), 155 780 ont été livrées à des entreprises (+8,7 %) et 126 900 ont été réceptionnées par des loueurs courte durée (+15,4 %).

À cette échelle de temps, les hybrides concentrent 42,2 % des immatriculations. Ce qui en fait toujours la motorisation la plus sollicitée devant l'essence (31,3 %). Les VE pointent à 35 900 unités (+77,9 %) et les PHEV accumulent à ce jour 42 580 livraisons (+66,6 %).

Retenons enfin que, depuis le début de l'exercice, Toyota est la marque qui a mis le plus de voitures neuves en circulation (40 539 unités), devant Renault (35 600). Mais la Dacia Sandero garde de l'avance au classement par modèle avec plus de 16 000 unités, contre 13 125 unités pour la MG ZS et 10 224 unités pour la Seat Ibiza.