Le marché allemand des voitures d'occasion reste enlisé

Le rebond ne s'est pas produit pour le marché des voitures d'occasion revendues en Allemagne. Selon les autorités fédérales, seulement 533 447 transactions ont été enregistrées en septembre 2026, soit 4,8 % de moins que l'an passé.

Après neuf mois d'activité, le secteur apparaît en souffrance. Le total des ventes baisse, en effet, de 2,9 %. Il est estimé à 4 806 866 unités par la même source gouvernementale.

Des électriques à 5,4 % de pénétration cumulée

Comme depuis plusieurs mois, les moteurs thermiques subissent les conséquences d'un changement rapide des consommateurs. Les voitures à essence d'occasion ont perdu 8 % en septembre, à 298 600 unités, et 6,3 % depuis janvier, à 2 840 660 unités.

En ce qui concerne les diesel d'occasion, le volume de transactions a dégringolé de 11,1 %, à tout juste plus de 131 000 unités. Le cumul est ainsi porté à 1 234 955 échanges, soit -9,4 % à rythme annuel.

L'électrification progresse, sans parvenir encore à compenser. Les 69 000 hybrides d'occasion revendues en septembre (+36,1 %) ont contribué à un total de 614 210 transactions (+13 %) depuis janvier.

Les consommateurs allemands ont échangé 30 738 voitures électriques d'occasion en septembre 2026, soit +36,1 %. À l'échelle des neuf premiers mois, la part de cette motorisation pointe à 5,4 % de pénétration avec un cumul de 260 921 unités. Le pays voit concrètement le segment s'envoler de 56,3 %.

Des leaders en recul

Dans ce contexte, la marque Volkswagen cède 2 %, à 994 433 transactions en neuf mois. Mercedes souffre bien davantage en retombant de 6,4 %, à 490 420 unités. Troisième force du marché allemand des voitures d'occasion, Opel résiste mieux (-1,9 %) avec un score de 438 260 unités.

Des trois marques tricolores, seule Peugeot passe le cap du troisième trimestre avec un nombre de reventes en progression (+0,6 %, à 118 226 unités). Le bilan est bien plus terne pour Renault et Citroën. La gamme au losange recule de 7,4 %, à 146 372 reventes cumulées. Celle aux chevrons glisse de 2,5 %, à 74 000 unités.