Olivier Delaplace rebondit chez Finzr

Après un court passage chez La Fabrik à ID, Olivier Delaplace rejoint les rangs de Finzr. L'éditeur spécialisé dans l'agrégation de services financiers pour les distributeurs automobiles a annoncé, le 14 octobre 2026, lui confier la responsabilité du développement, comptes éditeurs et réseaux.

Il aura pour mission de développer les partenariats. Pour délivrer le potentiel de sa plateforme digitale, Finzr doit démultiplier les connexions avec les éditeurs de logiciels et les réseaux de distribution. L'ambition étant que le financement s’intègre naturellement dans les outils que les points de vente utilisent déjà.

Olivier Delaplace fait valoir un profil approprié pour cette tâche. Depuis 1999, il accompagne les concessionnaires et les constructeurs automobiles comme fin connaisseur des outils DMS et CRM. Le nom d'éditeurs tels que Kerridge, ADP Dealer Services, I'Car Systems ou encore Bee2Link figurant sur son CV.

Chez Finzr, Olivier Delaplace travaillera sous la présidence de Fabrice Grillet, le cofondateur de l'entreprise. Au printemps dernier, l'entreprise avait officialisé le lancement de Finzr Pay, une solution de paiement fractionné en trois ou quatre fois proposée en partenariat avec Floa pour les clients de l'après-vente.