DMS VO : Weeflow veut séduire les têtes de réseaux avec Cockpit

La nouveauté de la rentrée de Weeflow est arrivée sur l'étagère. L'éditeur de DMS spécialisé dans la distribution de voitures d'occasion a entamé la commercialisation de Cockpit. Cet outil tout droit sorti de l'imagination de Jimmy Cohen, le cofondateur de l'entreprise, a vocation à équiper les têtes de réseaux de points de vente.

Il s'agit en effet d'apporter aux cadres dirigeants une interface de complète supervision des revendeurs de voitures d'occasion qui opèrent sous leur enseigne. Cockpit permet de fixer les objectifs commerciaux individuels et collectifs, de mener des actions d'animation, de réaliser des campagnes de communication publicitaire à grande échelle ou encore de partager des informations cruciales avec les distributeurs. En retour, le système remonte toutes les données du réseau, les niveaux de performance ou encore les alertes de stock.

La solution est proposée gratuitement aux têtes de réseaux. Mais en réalité, la mécanique ne fonctionne que si le réseau est équipé de SpiderVO, le DMS édité par Weeflow. Une condition à laquelle répond, par exemple, Twiice, la franchise de transactions CtoC, qui va déployer Cockpit. Weecars, Le Vendeur Automobile auraient aussi lancé le processus, tout comme VPN Autos qui vient de donner sa validation pour la partie de son réseau équipée.

Cette initiative de Weeflow n'a rien d'anodin. L'éditeur fait face à une tendance qui joue contre lui. Les têtes de réseaux, notamment les franchises d'intermédiation à l'instar de Simplicicar ou encore de Bye Buy Car, ont entrepris pour diverses motivations d'investir dans le développement de leurs propres outils. Un phénomène de fuite qu'il faut endiguer en apportant une réponse appropriée aux autres enseignes.

Les Mochis, ces assistants animés

Il y a fort à parier que Weeflow va donc étaler tout son savoir-faire avec Cockpit en complément des modules déjà opérationnels dans SpiderVO. D'ailleurs, l'éditeur vient de confirmer le lancement des Mochis, les incarnations visuelles de son assistant d'intelligence artificielle.

Avec les Mochis, SpiderVO introduit une présence animée au cœur de son logiciel de gestion automobile. L'assistant IA est humanisé en quelque sorte grâce à des expressions, des mouvements et des réactions conditionnés par les actions de l'utilisateur.

Les Mochis iront plus loin dans leur mission. Leur présence est pensée pour devenir familière et aider au quotidien à tirer enfin le plein potentiel du DMS. Ce qui constituera une nouvelle relation avec le logiciel métier.

À ce jour, Weeflow revendique une pénétration de 25 % dans les points de vente des marchands de voitures d'occasion, à savoir la cible première du logiciel SpiderVO. La part de marché nationale de l'éditeur auprès des distributeurs automobiles avoisinerait les 10 %, selon les estimations des cofondateurs.

La prochaine grande étape consistera à franchir enfin les frontières. "Nous essayons d'identifier les personnalités idéales pour porter nos activités en Italie, en Espagne et au Portugal", confie Jimmy Cohen. Il ne communique pas d'échéance dans ce dossier.