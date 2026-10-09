Menu
fermer
S'abonner
Services

DMS VO : Weeflow veut séduire les têtes de réseaux avec Cockpit

Publié le 9 octobre 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
Weeflow lance Cockpit. L'éditeur du DMS SpiderVO, taillé pour le commerce de voitures d'occasion, compte attirer les têtes de réseaux avec une interface de supervision et d'animation des points de vente.
Weeflow présente sa solution Cockpit pour les réseaux de vente VO.
La solution Cockpit de Weeflow est destinée aux directions des réseaux de points de vente VO. ©Weeflow

La nouveauté de la rentrée de Weeflow est arrivée sur l'étagère. L'éditeur de DMS spécialisé dans la distribution de voitures d'occasion a entamé la commercialisation de Cockpit. Cet outil tout droit sorti de l'imagination de Jimmy Cohen, le cofondateur de l'entreprise, a vocation à équiper les têtes de réseaux de points de vente.

 

Il s'agit en effet d'apporter aux cadres dirigeants une interface de complète supervision des revendeurs de voitures d'occasion qui opèrent sous leur enseigne. Cockpit permet de fixer les objectifs commerciaux individuels et collectifs, de mener des actions d'animation, de réaliser des campagnes de communication publicitaire à grande échelle ou encore de partager des informations cruciales avec les distributeurs. En retour, le système remonte toutes les données du réseau, les niveaux de performance ou encore les alertes de stock.

 

Voitures d'occasion : chute de 7,4 % des volumes en point de vente en septembre 2026

 

La solution est proposée gratuitement aux têtes de réseaux. Mais en réalité, la mécanique ne fonctionne que si le réseau est équipé de SpiderVO, le DMS édité par Weeflow. Une condition à laquelle répond, par exemple, Twiice, la franchise de transactions CtoC, qui va déployer Cockpit. Weecars, Le Vendeur Automobile auraient aussi lancé le processus, tout comme VPN Autos qui vient de donner sa validation pour la partie de son réseau équipée.

 

Cette initiative de Weeflow n'a rien d'anodin. L'éditeur fait face à une tendance qui joue contre lui. Les têtes de réseaux, notamment les franchises d'intermédiation à l'instar de Simplicicar ou encore de Bye Buy Car, ont entrepris pour diverses motivations d'investir dans le développement de leurs propres outils. Un phénomène de fuite qu'il faut endiguer en apportant une réponse appropriée aux autres enseignes.

 

Les Mochis, ces assistants animés

 

Il y a fort à parier que Weeflow va donc étaler tout son savoir-faire avec Cockpit en complément des modules déjà opérationnels dans SpiderVO. D'ailleurs, l'éditeur vient de confirmer le lancement des Mochis, les incarnations visuelles de son assistant d'intelligence artificielle.

 

Avec les Mochis, SpiderVO introduit une présence animée au cœur de son logiciel de gestion automobile. L'assistant IA est humanisé en quelque sorte grâce à des expressions, des mouvements et des réactions conditionnés par les actions de l'utilisateur.

 

Les Mochis iront plus loin dans leur mission. Leur présence est pensée pour devenir familière et aider au quotidien à tirer enfin le plein potentiel du DMS. Ce qui constituera une nouvelle relation avec le logiciel métier.

 

Arnaud Agostini prend la direction générale de Nextlane

 

À ce jour, Weeflow revendique une pénétration de 25 % dans les points de vente des marchands de voitures d'occasion, à savoir la cible première du logiciel SpiderVO. La part de marché nationale de l'éditeur auprès des distributeurs automobiles avoisinerait les 10 %, selon les estimations des cofondateurs.

 

La prochaine grande étape consistera à franchir enfin les frontières. "Nous essayons d'identifier les personnalités idéales pour porter nos activités en Italie, en Espagne et au Portugal", confie Jimmy Cohen. Il ne communique pas d'échéance dans ce dossier.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Olivier Fernandes quitte BCAuto Enchères

Olivier Fernandes quitte BCAuto Enchères

Voitures électriques d'occasion : l'intérêt grimpe mais les ventes patinent

Voitures électriques d'occasion : l'intérêt grimpe mais les ventes patinent

Le marché espagnol du véhicule d'occasion a marqué le pas en septembre 2026

Le marché espagnol du véhicule d'occasion a marqué le pas en septembre 2026

Louis-Marie Chevalier, Stellantis : "Les acheteurs de voitures d'occasion privilégient des mensualités abordables"

Louis-Marie Chevalier, Stellantis : "Les acheteurs de voitures d'occasion privilégient des mensualités abordables"

Les professionnels du véhicule d'occasion ont négocié les prix à la baisse en septembre 2026

Les professionnels du véhicule d'occasion ont négocié les prix à la baisse en septembre 2026

Trustoo reprend Checkar pour s'étendre à l'Espagne et au Portugal

Trustoo reprend Checkar pour s'étendre à l'Espagne et au Portugal

Laisser un commentaire

cross-circle